New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, küresel piyasalarda yar alan ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle güne alış ağırlıklı başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ılımlı açıklamalarının ticaret savaşına ilişkin iyimserliği artırmasıyla New York borsası da güne pozitif başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 388,12 puan (yüzde 1,62) artışla 24.367,22 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 35,96 puan (yüzde 1,38) yükselişle 2.496,12 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 106,47 puan (yüzde 1,53) değer kazanarak 7.056,82 puana yükseldi.
Bugün ayrıca ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artarak piyasa beklentilerini aştı.
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