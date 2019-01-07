New York Borsası ve Nasdaq’a rakip geliyor
Aralarında Morgan Stanley, Fidelity Investments ve Citadel Securities LLCnin bulunduğu bir grup finans şirketi, Nasdaq ve New York Borsası’na rakip olması planlanan, New York merkezli Members Exchange (MEMX) adlı yeni bir hisse senedi piyasası kurmaya hazırlanıyor.
WALL Street Journalın haberine göre, MEMX günün ilerleyen saatlerinde konu ile ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) borsa statüsü almak için başvuracak.
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