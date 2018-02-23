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New York borsası "karışık" kapandı

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

New York borsasında endeksler günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 164,70 puan (yüzde 0,66) artışla 24.962,48 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,63 puan (yüzde 0,10) yükselişle 2.703,96 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 8,14 puan (yüzde 0,11) düşüşle 7.210,09 puana geriledi. Böylece endeks 4 gün üst üste kayıplarla kapanmış oldu. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören telekomünikasyon devi T-Mobile'in hisseleri yüzde 1,2 düşerken, Netflix'in hisseleri yüzde 1 değer kaybetti. 

Bugün petrol fiyatlarının yükselmesiyle ABD'li enerji şirketlerinin hisseleri prim yaptı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde işlem gören enerji devi ExxonMobil'in hisseleri yüzde 1,3, Standard & Poor's 500 Endeksi'nde işlem gören Chesapeake Energy'nin hisseleri de yüzde 21,7 değer kazandı. 

Kapanışta, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 66,22 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,6 yükselişle 62,63 dolardan işlem gördü.

Etiketler: new york borsası , abd , borsa
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