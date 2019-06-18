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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.06.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Nevşehir’den Arap ülkelerine çilek ihracı

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Nevşehir’den Arap ülkelerine çilek ihracı

NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor.

İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk babası Murat Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak 50 bin metrekarelik alanda çilek üretimine başladı. Yılda yaklaşık 100 tona yakın çilek üreten Avcı, iç piyasanın yanında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere de ürün göndermeye başladı. Yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlayan Avcı, gelen talepleri karşılamakta zorlanınca 100 bin metrekarelik bir alanı daha almak için çalışma başlattı.

’YILLIK 300 TONA YÜKSELTMEYİ PLANLIYORUM’

Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak çilek üretimine başladığını söyledi. Önce Türkiye’nin farklı noktalarına, daha sonra ise Arap ülkelerine çilek ihracı yaptığını söyleyen Avcı, "Yılda 100 tona yakın çilek üretimimiz var. Ancak gelen talepleri karşılamakta oldukça zorlanıyorum. Çilek üretim tarlasında 30 kişi gündelikçi işçi olarak çalıyor. Bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekarelik bir alanı daha çilek üretimine açarak üretimimizi yıllık 300 ton civarına yükseltmeyi planlıyorum. Elbette yeni oluşturulacak çilek üretim alanımızla birlikte çalışan eleman sayısını da artıracağız" dedi.

’İLÇEMİZDE ÇİLEK ÜRETİMİ HİSSEDİLİR ORANDA ARTTI’

Avcı, çilek üretiminde zor dönemler geçirdiğini ancak yaptığı işe inandığını belirtti. Çilek üretiminin oldukça zor olduğunu kaydeden Avcı, "Tarım ürünlerimizin geliştirilmesi yönünde Derinkuyu ilçemizin de bu alanda bir model ilçe olacağına yürekten inanıyorum. Geçmişte Türkiye’nin patates ambarı olarak da bilenen ilçemizde artık yeşil fasulye de oldukça yoğun bir şekilde üretiliyor. Bizim ortaya koyduğumuz bu çalışma ile ilçemizde çilek üretimi hissedilir oranda arttı. İmkanlar ölçüsünde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi yönünde bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

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