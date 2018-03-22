Netflix, Puhu TV kapsamda... Youtube, Instagram yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNetflix, Puhu TV kapsamda... Youtube, Instagram yok
GeriEkonomi Netflix, Puhu TV kapsamda... Youtube, Instagram yok
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
22.03.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Netflix, Puhu TV kapsamda... Youtube, Instagram yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netflix, Puhu TV kapsamda... Youtube, Instagram yok

İNTERNETE RTÜK denetimi getiren düzenleme Meclis’te önceki gece yasalaştı.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak. Lisanssız yayınlar için ise sulh ceza hakimince içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Kamuoyunda da çok tartışılan düzenlemenin Netflix, Sportify, Blu TV, Puhu TV gibi popüler platformların yanı sıra “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar’ın A9 kanalı ile benzer yayınları kapsadığı, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram gibi video ve sosyal paylaşım sitelerinin ise düzenleme kapsamı dışında olduğu belirtildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de Hürriyet’e, “Düzenleme Youtube, Facebook gibi platformları değil Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformları kapsıyor. Düzenleme bu amaçla yapılmıştı, yani bizde bu konuda bir tereddüt yoktu ama bütün bunlara karşılık yine de varsa bir tereddüt bunu gidermek istedik, önergeyi de onun için verdik, aslında yapılan malumun ilanıydı” dedi.

TARTIŞMALI GÖRÜŞME

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan düzenlemeye, “Diyor ki, ‘RTÜK’e ben yetki vereceğim, internet alanını denetleteceğim.’ İktidar temsilcileri, ‘Yok, arkadaş, ben yalnızca Adnan Hocayı denetleyeceğim.’ Öyle değil. Maddenin lafzına baktığımızda internette yapılan her türlü yayın için lisans alınmasını öngörüyor. Ben burada yayın yapsam, kenarına ‘Paylan TV’ yazsam bildiğiniz platformlardan birisine, gidip lisans almam gerekiyor RTÜK’ten. Bütün bunlar, internet alanını da zapturapta aldıracaktır” eleştirisini getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise düzenlemeyi şöyle anlattı: “Bütün toplum rahat nefes alacak. Konvansiyonel yayın yaklaşımına dönük yaptırımlar ve takip şartları internet için de geçerli olacak. Kayıt altına alınan normal yayın akışına konulmayan ve toplumsal yapımızı berhava edecek programlar internet kanalıyla topluma enjekte ediliyor. Buna artık fırsat verilmeyecek.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD Suudilere nükleerin yolunu gösterdi: Bizden alın

ABD'den üst üste Menbiç açıklamaları

Filistinli Ahed’e 8 ay hapis cezası

Haresta’da tahliye başladı