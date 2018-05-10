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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
10.05.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Netaş'ın Çinli ortağına ABD darbesi

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Netaş'ın Çinli ortağına ABD darbesi

Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE Corp, ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini ancak yasağı değiştirtmeye veya iptaline çalıştığını açıkladı.

ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra, Washington Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı.

ZTE, dün yaptığı açıklamada, "(İhracat) feragat talimatının sonucu olarak, şirketin ana faaliyetlerine son verildi" dedi.

ZTE ayrıca "Şu an itibariyle şirketin elinde yeterli nakit mevcuttur ve şirket yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak ticari yükümlülüklerine kesinlikle riayet etmektedir" dedi.

Huawei, Ericsson ve Nokia ile birlikte dünyanın en büyük telekom ekipman üreticilerinden biri olan ZTE, bileşenlerinin üçte biri kadarı için Qualcomm ve Intel gibi Amerikan şirketlerine güveniyor.

ABD'nin bu önleminin ZTE içine etkisi çok ağır olabilir.

Analistler, ABD dışından tedarikçiler bulsa bile ZTE'nin rekabet gücünü sürdürmesinin çok güç olacağını söylüyorlar.

ZTE, ticaret bakanlığına yasağın askıya alınması için de bir başvuru yaptığını duyurdu.

"ABD hükümeti tarafından yapılan (ihracat) feragat talimatının değiştirilmesini veya tersine çevrilmesini sağlamak ve sorunların çözümünde olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla ABD hükümetiyle aktif olarak iletişim sürdürülüyor."

Türkiye'de de faaliyet gösteren ZTE'nin geçen yıl ortak olduğu Netaş'ta yüzde 48 payı bulunuyor.

ZTE'nin tedarik zincirini kesmekle tehdit eden yasak, olası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gerilimin arttığı bir ortamda getirildi. Çin hükümeti geçen hafta Beijing'i ziyaret eden ABD ticaret heyeti ile yaptığı görüşmede ZTE meselesini gündeme getirmişti.

ZTE Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ticaret bakanlığına yasağın askıya alınması talebinde bulunduğunu söylemişti.

ZTE'nin son birkaç günde, Alibaba Group'un Taobao e-ticaret platformundakiler gibi, kendi internet sitesindeki internet mağazalarını da askıya aldığı görülüyor

 

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