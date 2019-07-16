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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Neredeyse iki katına çıktı! O ülkeden Türkiye'ye akın var

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Neredeyse iki katına çıktı! O ülkeden Türkiye'ye akın var

Daha yılın ilk 5 ayında Güney Koreli ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artış yaşandı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Güney Kore'nin nüfusu 50 milyon. 5 milyon civarında golfçü var ülkede. Türkiye onlar için iyi bir golf ve kültür destinasyonu olabilir. Yani 400 bin turistin gelmesi bizim için önemli bir sayı değil. Milyon ve üzerindeki rakamları telaffuz etmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Zengin kültürü ve eşsiz doğal manzaraları ile Türkiye, özellikle Türk halkıyla köklü bağlara sahip olan Güney Koreliler ve genelde Asyalı turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Türkiye'ye son yıllarda Uzak Doğu'dan gelen turist sayısında artış kaydedilirken Güney Koreli turistler, Avrupa, İskandinav ve Rus turistlerden farklı olarak kültür, tarih ve arkeolojik varlıkları tanımaya yönelik gezi rotalarını tercih ediyor.

Bu yılın beş ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre Güney Koreli ziyaretçi sayısında yüzde 40'tan fazla artış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-mayısta Güney Kore'den Türkiye'ye, 83 bin 866 turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 59 bin 208 Güney Koreli, ülkeyi ziyaret etti.

Özellikle İstanbul, Kapadokya, Efes Antik Kenti, Antalya ve Pamukkale, Koreli ziyaretçilerin, ilkbahar ve yaz aylarında en çok ziyaret ettiği noktaların başında yer alırken İstanbul'da ise Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı, bu turistlerin gözde mekanları arasında bulunuyor.

"Türkiye bir golf destinasyonu olmalı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Koreli turist sayısında geçen yıllara göre önemli artış olduğunu, bütün içinde değerlendirildiğinde beklenilen sayının henüz yakalanamadığını söyledi.  Turizm potansiyeli açısından Uzak Doğu'nun büyük bir pazar olduğuna ve bu pazara yönelik maksimum turist sayının hedeflenmesi gerektiğine vurgu yapan Ayık, "Tabii ki artış eğilimi bizi sevindirir. Güney Kore'nin nüfusu 50 milyon. 5 milyon civarında golfçü var ülkede. Türkiye onlar için iyi bir golf ve kültür destinasyonu olabilir. Aynı şekilde Çin ve Japonya da bizim için oldukça önemli ülkeler. Turizm pastasında en fazla yer tutan ülke ve dünyada gezmeyi en çok seven halk Japonlar. Çin zaten devasa bir pazar. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu pazarlara yönelik faaliyetleri daha çok arttırmak zorundayız." diye konuştu.

Uzak Doğu pazarlarına yönelik yaratıcı ve özel paketlerin hazırlanması gerektiğinin altını çizen Ayık, şöyle konuştu:
"Çünkü Çin, Japonya ve Güney Kore oldukça uzun destinasyonu olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye'de kaldıkları süre içinde turistik yerlerimizin tamamını gösterecek şekilde kombin turlar yapmalıyız. Ayrıca bu ülkelerle iş birliğimiz ilerledikçe turizm pazarımız da bununla orantılı olarak büyüyecektir. Diğer önemli bir nokta ise bu turistler 15-21 günlük turlarla geliyorlar. Başka ülkelere de uğramak istiyorlar. Türkiye'de hem kalış sürelerini uzatmak hem maksimum geliri burada bırakmaları için yaratıcı paketler hazırlamak zorundayız. Hizmet standardımız, kalitemiz, rekabetçi şartlarımız cezbediyor. Ayrıca Güney Kore ile tarihten gelen bir yakınlığımız var. Dolayısıyla diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok daha avantajlıyız. Turizm pazarına yönelik yaptığımız yatırımların çok somut getirisi olduğunu da görüyoruz. Fakat kesinlikle istediğimiz seviyede değil. Güney Kore dediğimiz ülke 50 milyon nüfusu olan bir ülke. Yani 400 bin turistin gelmesi bizim için önemli bir sayı değil. Milyon ve üzerindeki rakamları telaffuz etmemiz lazım."

"İstanbul'a, Kapadokya'ya aşık olup dönüyorlar"

İstanbul merkezli turizm şirketi sahibi Güney Koreli Se Man Oh, geçen yıla oranla tur satışlarında 2 kat artış olduğunu söyledi.  Koreli turistlerin, Türk halkını, tarihini ve kültürünü beğendiğini belirten Se Man Oh, "Kore halkı Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyor ve Türkiye'yi çok seviyor. Ayrıca Türk tarihini ve kültürünü de çok beğeniyor ve merak ediyorlar. Dolayısıyla tatil için Türkiye'yi tercih ediyorlar. İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve Antalya bölgeleri tercihleri arasında. En fazla nisan ayında Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar." diye konuştu.

Kore halkının, Türk halkını misafirperverliğine hayran olduğunu  belirten Se Man, "Korelilerin tatili bittiği zaman mutlu ve memnun ayrılıyorlar. Ben de ailemle birlikte İstanbul'da huzur içinde yaşıyorum." dedi.

Güney Kore ile iyi ilişkiler turizmi canlandırdı

Turizm Şirketi Yetkilisi Korkut Aydın da bu yıl Türkiye'ye gelen Korelilerin sayısında önemli bir artış gözlemlediklerini söyledi.  Güney Koreli turist sayısında daha fazla artış beklediklerini söyleyen Aydın, "Gözle görülür bir şekilde ciddi artış var. Herkes bunun farkında. Bunun daha da iyi olacağını düşünüyoruz. İki ülke ilişkileri iyi olunca turist akını da oluyor. En çok Çanakkale, Kuşadası Pamukkale, Kapadokya ve İstanbul'a geliyorlar. Avrupalılar daha çok deniz turizmine yönelirken Asyalılar özellikle de orta yaş grubu daha çok kültür turizmini tercih ediyor. Bunun için de İstanbul'u seçiyorlar. İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'ye aşık olarak ülkelerine dönüyorlar." diye konuştu.

"Güney Koreli kadınlar gül suyuna büyük ilgi gösteriyor"

Sultanahmet'teki hediyelik eşya mağazası satış müdürü İdris Akkuş, bu yıl mağazalarında çok sayıda Güney Koreli müşteri ağırladıklarını anlattı.

Çin ve Güney Koreli turist sayısının son 3 yılda katlanarak arttığını gözlemlediklerini aktaran Akkuş, "Japon ve Koreliler güvenlik sorunlarından dolayı çok gelmiyorlardı. Son yıllarda bu algının yıkılmasıyla daha sık gelmeye başladılar. Son üç yılda sıfırdan milyonlara doğru bir artış var. Özellikle Çinli turist sayısı çok arttı. İnsanlara iyi davranıyoruz. Onlar da bizi tercih ediyor. Güney Koreli kadınlar gül suyuna büyük ilgi gösteriyor. Biz onlara lokumu da tanıtıyoruz. Güney Koreliler gruplar halinde ve programlı geliyorlar. Dolayısıyla alışveriş konusunda yeterince verim alamıyoruz." şeklinde konuştu.

"Koreliler Türkiye'ye geldikleri zaman mutlaka Efes'e giderler"

Güney Koreli Turist Rehberi Adrian Hong ise Korelilerin Türkiye'yi tercih etmesi için çok fazla nedeni olduğunu belirterek, inanç turizm açısından da Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu söyledi.  Adrian Hong, Güney Korelilerin dini inançları açısından önem arz eden yerleri görmek istediğini bu bağlamda Türkiye'nin Hristiyanlık tarihi için önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Özellikle İzmir'in Efes ilçesine büyük bir ilginin olduğunu kaydeden Hong, "Bazı Hristiyan kaynaklarına, inanışına göre Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem son yıllarını İzmir'in batısındaki Efes'te geçirmiş. Bu nedenle Koreliler Türkiye'ye geldikleri zaman mutlaka Efes'e giderler." dedi.

"Türkiye, Asya ile Avrupa'nın bir karışımı"

Güney Koreli turist Lee Doo-Ki de Türkiye'ye ilk defa geldiğini, İstanbul'u gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Türkiye'nin bir çok yerini 9 gündür gezdiğini anlatan Lee,"stanbul'un tarihi yapıları ve sokakları çok güzel. İstanbul çok etkileyici bir şehir." diye konuştu.

Güney Kore'nin Başkeni Seul'den gelen iş kadını Yj Lee ise Türkiye'yi ve İstanbul'u çok egzotik bulduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzemesine rağmen farklı yönleri de olduğunu vurgulayan Lee, "Türkiye, Asya ile Avrupa'nın bir karışımı.Türk yemeklerini, özellikle lokumu, kebapları ve içecekleri gerçekten çok sevdim. İstanbul'dan sonra birçok kişinin tavsiye ettiği Kapadokya'ya da gitmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de terör var" düşüncesine sahip Korelilerin, Türkiye'yi gördükten sonra fikirlerinin tamamen değiştiğini aktaran Lee, "Türkiye bence çok özgür ve güvenli bir ülke. Çoğu Koreli, Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi gibi görüyor." dedi. 

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