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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Nemrut Dağı'nda turist yoğunluğu

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Nemrut Dağı'nda turist yoğunluğu

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ile dev heykellerin yer aldığı Nemrut Dağı'nda, kış öncesi son günleri değerlendirmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki eşsiz manzaranın keyfini sürüyor.

Kış şartlarının ağırlaştığı dönemde ziyaretlere kapatılan Nemrut Dağı'nda bugünlerde hava sıcaklıklarının geçen yıllara göre daha ılıman geçmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yılki ziyaretlerin başladığı nisandan bu yana yaklaşık 160 bin yerli ve yabancı turist, Nemrut Dağı'nı gezdi.

"GÜNEŞİN BATIŞINI HAYRANLIKLA İZLİYORUZ"

Ziyaretçilerden Cemal Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a gezmeye geldiğini ve Nemrut Dağı'nı görmeden kentten ayrılmak istemediğini söyledi.

Nemrut Dağı'nın muhteşem bir yer olduğunu ifade eden Çelebi, "Zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Gelmeye ve görmeye değer bir yer. İlk defa geldim." dedi.

İl dışından gelen misafirlerine Nemrut Dağı'nı gezdirdiğini anlatan Merve Erdem ise zorlu yürüyüşle zirveye ulaştıklarını, havalar soğumadan önce sezonun son ziyaretini yaptıklarını dile getirdi.

Artvin'in Hopa ilçesinden gelen Soner Yılmaz da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik tur gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na geldik. Çok güzel bir yer. Burada bol bol fotoğraf çekiyoruz. Güneşin batışını hayranlıkla izliyoruz." diye konuştu.

Naciye Ceneviz, Nemrut'u çok merak ettiğini ve arkadaşlarıyla görmeye geldiğini, zirveye ulaşınca da birlikte Hemşin horonu oynadıklarını ifade etti.

Ziyaretçilerden Ümran Yıldız ise Nemrut'a hayran kaldığını belirterek, "Devasa heykeller gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. İlk defa geldim ve mükemmel bir yer. Zorlu yürüyüşe değiyor." dedi.

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