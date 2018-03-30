‘Nefes’te ikinci sezon başlıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen “Nefes Kredisi” 2018’de da devam edecek.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılı kapsayacak kredi için imza töreni ve tanıtım toplantısı, bugün İzmir Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilecek.
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım genel müdürlerinin katılacak. Programa başbakanın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katılacak.
Kredi 2 Nisan Pazartesi itibariyle tüm Türkiye’de kullanılabilecek. Kredi kullanmak için tek yapmak gereken TOBB’a bağlı oda ve borsalardan faaliyet belgesi alıp, Türkiye’nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının şubelerine uğramak olacak.
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