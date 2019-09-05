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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nefesle zayıflama

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr

Sağlıklı beslenme alanında Türk girişimciler yeni icat geliştirdi. Avokadio isimli cihazı geliştiren girişimin kurucu ortağı Gökçen Garipoğlu, “Cihaz, kullanıcının nefesinden vücudun yağ yakma metabolizmasını ölçüyor. Buna bağlı olarak da kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri veriyor” dedi.

TÜRK girişimciler, farklı icatlarla sağlıklı beslenme kategorisinde yer alıyor. Bunlardan biri de ‘Avokadio’ oldu. İsminden de anlaşılacağı gibi avokadoya benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, içerisinde bulunan sensörlerle kullanıcıların nefesinden vücudun yağ yakma metabolizmasını ölçüyor. Buna bağlı olarak da kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri veriyor. Kısacası yeni nesil bir cihaz. Girişimin kurucu ortağı Gökçen Garipoğlu, Avokadio’yu şu şekilde anlattı:

KETONU ÖLÇÜYOR

“Avokadio vücudun yağ yakma metabolizmasını nefes yoluyla kolayca ölçerek, kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri veren, sürdürülebilir kilo kontrolüne destek olan bir ürün. Bütün metabolizmalar birbirinden farklıdır dolayısıyla beslenme programlarının etkileri kişiden kişiye göre değişir. Eğer metabolizma verileri anlık takip edilebilirse beslenme programları düzenlenebilir ve daha başarılı kilo verme sonuçları elde edilebilir.”
Metabolizmanın enerji ihtiyacını şeker yada yağdan karşıladığına dikkat çeken Garipoğlu, “Yağ yakma metabolizması çalıştığında vücut ‘keton’ üretir ve bu idrar, kan ve nefes ile ölçülebilir. Örneğin son yıllarda zayıflama alanında popüler olan ama yıllardır epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılan “ketojenik diyet” uygulanırken vücudun yağ yakımı artar, bolca ‘keton’ üretilir ve vücutta ketozis denilen bir durum ortaya çıkar. Bu da diyetin doğru yapılmasını gerektiriyor elbette, yani doğru diyet ve egzersiz yapıldığında yağ yakımı artıyor ve ketozis oluşuyor. Ketozis durumu, kanda keton ölçümü ile ya da biraz daha pratik ama kana göre hata payı da olabilen idrar keton ölçümleri ile takip ediliyor. Zayıflamak için bu diyeti yapanların her gün idrar testi yapması gerekiyor ancak bu pek de pratik ve sevimli bir yöntem değil. Ketozisin nefeste ölçülen aseton ile yapılabileceği yönünde küçük birkaç çalışma bulduk. Ancak burada da büyük laboratuvar cihazları kullanılmıştı ve yine pratik bir yol değildi. Bu nedenle nefesteki ketonu ölçecek ve takip edecek pratik bir ölçüm ve cihaz geliştirmek istedik ve ürünümüzü geliştirdik” dedi.

İLK TESTLER BAŞARILI

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde yaptığıkları klinik testleri aktaran Garipoğlu, “Şu an ticari olarak ürünümüzü satmaya başlamadık ama klinik ortamlarda testlerimizi bitirdik. Bazı diyetisyenler ile çalışmaya başladık. Ekibimizde ben ve kurucu ortaklarımız dışında bir uzman diyetisyen, bir tasarımcı ve bir yazılım geliştirici arkadaşımız bulunuyor. Klinik testlerde nefes yoluyla yağ yakma metabolizmasını ölçtüğümüzü ve insanların kilo vermedeki başarılarını artırdığını tespit ettik. Ketojenik diyet uygulayıcıları ile yaptığımız çalışmalarda idrar takibi yerine kullandık. Daha az zaman alıcı, daha hijyenik, öğün sonrası, egzersiz sonrası defalarca ölçüm yapmak için de daha az maliyetli bir yöntem oldu” diye konuştu.

 

ÖNCELİK TÜRKİYE’DE

ÇALIŞMAYA başladıklarında birçok verinin nefesteki gazlardan elde edilebileceğini gördüklerini aktaran Garipoğlu, şunları anlattı: “Bazı besinlerin vücutta yeterince sindirilememesi durumunda nefeste artan H2 ve metan gazı bazı sindirim sistemi sorunlarını ölçmede kullanılıyor. Buna ilave olarak ölçebileceğimiz çok fazla gaz var ve bunlar bazal metabolik hız başta olmak üzere böbrek, karaciğer sağlığı, enfeksiyonlar gibi durumlar için bilgi verebilir. Geliştirmek istediğimiz cihaz ve sistem ise tüm bu gazları nefeste ölçecek ve kullanıcıya beslenme ve egzersiz etkinliği ile birlikte genel sağlık konusunda yol gösterici olabilecek bir aplikasyon. Şimdilik wellness için tasarlansa da ilerde hastalıklarda kullanımı için bilimsel araştırmalar planladık. Kısa vadede öncelikli hedefimiz Türkiye’de ürünümüzü tüketiciye sunmak ve Türk tüketicisinin ihtiyacını karşılamak. Orta ve uzun vadede ise global piyasaya açılarak uluslararası bir şirket olmak.”

 

NASIL KURULDU?

SON yıllarda zayıflama alanında popüler olan ama yıllardır epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılan “ketojenik diyet”in zayıflama alanındaki etkilerini araştırdığını anlatan Garipoğlu, “İTÜ Çekirdek vasıtası ile bana ulaşan Yunus Konmaz ve Ufuk Şafak ile tanıştım. Yunus Konmaz kısa bir süre önce Londra’da bir İngiliz biyoteknoloji startup‘ında çalışırken gaz ölçümleri ile ilgili tecrübe edinmiş. Ufuk Şafak ise daha önce 2 start-up kurmuş ve alanında başarılı genç bir mühendis. İkisi daha önce yoğun bakım hastalarının enfeksiyonlarını erken aşamada tespit etmek için hastaların nefeslerindeki gazları ölçen bir projede bulunmuşlar. Onların tecrübelerini kendi akademi bilgimle birleştirerek girişimimizi hayata geçirdik” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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