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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.04.2018 - 18:39, Son Güncelleme:

Nefes kredisini kimler alabilir? İşte esnafa nefes kredisi başvuru şartları

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Nefes kredisini kimler alabilir? İşte esnafa nefes kredisi başvuru şartları

Nefes kredisini kimler alabilir sorusu milyonlarca esnaf tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İki ya da üç ay içerisinde toplam 70 bin oda ve borsa üyesinin faydalanmasının beklendiği Nefes Kredisi, birçok esnafın maddi sıkıntılarını giderecek. Peki, nefes kredisini kimler alabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

Nefes kredisi birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Nefes Kredisi, belirlenen bankalar üzerinden oda ve borsa üyelerine kullandırılacak. Yüzde 0,99 faiz ile verilecek olan Nefes Kredisi, 18 aya kadar vadelendirilebilecek. Peki, nefes kredisini kimler alabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

NEFES KREDİSİ'NİN ŞARTLARI NELER?

Nefes Kredisi’nden faydalanabilmek için KOBİ statüsüne haiz olmak gerekmektedir. Yıllık cirosu veya aktif büyüklüğü 40 milyon TL veya altında olan, 250 kişiden az personel çalıştıran bütün işletmeler “KOBİ” statüsünde sayılır. Nefes Kredisi’nden TOBB’a üye oda ve borsalara üye olan KOBİ’ler faydalanabilir. Başvuru esnasında ilgili odadan alınmış “Nefes Kredisi” ifadesi geçen belge talep edilecektir.

Eczaneler, kooperatifler, döviz büfesi/bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler Nefes Kredisi'nden faydalanamıyor. Kredi başvurusunda vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belge, yararlanıcı beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza beyannamesi, son 2 Yıla ait Vergi Levhası, son 2 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu, varsa mal varlığı dökümü (Tapu Fotokopileri) gerekiyor.

200 BİN LİRAYA KADAR OLACAK

Nefes Kredisi, belirlenen bankalar üzerinden oda ve borsa üyelerine kullandırılacak. Yüzde 0,99 faiz ile verilecek olan Nefes Kredisi, 18 aya kadar vadelendirilebilecek. Nefes Kredisi'nin maksimum kullanımı ise odanın inisiyatifine göre değişmekle birlikte 200 bin liraya kadar olacak. 

İstanbul Ticaret Odası, oda üyesi KOBİ’lerin aylık 0,99 faiz/kâr payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri "Nefes Kredisi" için başvuruları 2 Nisan tarihinde almaya başladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıklamasına göre, İTO’nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, yani toplam 1,5 milyar liralık kredi kullandıracak.

İTO üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen cumartesi günü açıklanan TOBB Nefes Kredisi’ni kullanmak için önce oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO’nun mobil hizmet aracından ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak.

MASRAF EN FAZLA 51 TL

Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş birliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu belirtti. Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

NEFES KREDİSİ'NDE KOBİ'LERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Nefes kredisinin üst limiti 200 bin lira. Bu bir ticari kredidir bu nedenle bireysel amaçlı kullanılamaz. Kredi, bankaların daha önce kullandırdıkları kredilerin kapanması için kullandırılamaz.

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve 6 banka arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere 6 ay anapara ödemesiz dönem (ayda bir faiz ödemeli) içeren , sonraki 12 ay aylık eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay vadeli olarak, aylık %0,99 faiz oranı ile vermekteyiz.

NEFES KREDİSİ MASRAFLARI NE KADAR?

Nefes kredisi masrafları an itibariyle Bankanın 250 TL, KGF’nin 250 TL ve KGF’nin kefil olduğu tutardan %0.50 kefalet komisyonu ile oluşmuş olacak. Örnek olarak 100.000 TL kullanılacak bir kredide, masrafların ise 925 TL olması beklentiler içinde yer alıyor.

6 AY ÖDEMESİZ NEFES KREDİSİ

Başbakan Binali Yıldırım da nefes kredisi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: 'Nefes kredisi' için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam."

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