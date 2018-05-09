Nefes kredisi’ne talep yoğun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNefes kredisi’ne talep yoğun
GeriEkonomi Nefes kredisi’ne talep yoğun
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aytaç NALLAR
09.05.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Nefes kredisi’ne talep yoğun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nefes kredisi’ne talep yoğun

1 Nisan’da ikinci etabı başlayan Nefes Kredisi’ne bu yıl ilk defa Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da aracılık ediyor. Bugüne kadar da katılım bankaları 500 KOBİ’ye 70 milyon TL kredi kullandırdı. Katılım bankaları yöneticileri, Nefes Kredisi’ne talebin çok yoğun olduğunu söylüyor.

Katılım bankaları, 500 KOBİ’ye 70 milyon TL Nefes Kredisi kullandırdı. Başta piyasalar olmak üzere özellikle KOBİ’leri rahatlatmak için geçen yıl uygulanan Nefes Kredisi, bu yıl da devam ediyor. Nefes kredisinin bu yılki etabı ise 1 Nisan’da başladı ve bu yıl ilk defa Vakıf Katılım ile Ziraat Katılım da kredi dağıtımına aracılık ediyor. KOBİ’ler, Nefes Kredisi’ni, sabit 0.99 faiz ya da kâr oranı ile ilk 6 ay anapara ödemesiz, son 12 ay eşit taksitli olmak üzere 18 ay vade ile 200 bin TL’ye kadar kullanabiliyor. Kredi kapsamında bu yıl KOBİ’lere 7,5 milyar TL finansman sağlanacak.

YATIRIMA CAN SUYU
Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, bu tür projelerde katılım bankalarının varlığının, faiz hassasiyeti olan KOBİ’lere eşit şartlarda rekabet etme olanağı sağladığını belirterek, “Nefes Kredisi, yüksek faiz oranlarından endişe ederek borçlanamayan, dolayısıyla yatırım yapamayan KOBİ’lerimize can suyu olacak. Ülke ekonomisinin büyümesinde üretim önemli olduğu gibi küçük işletmelerden büyük işletmelere geçişin kolaylaştırılması da çok önemli. Nefes Kredisi ve benzeri projeler bu geçişkenliğin hızlanması için güçlü bir itici güç olacak ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

İkram Göktaş, katılım bankaları olarak bir aylık süreçte 500 KOBİ’ye yaklaşık 70 milyon TL Nefes Kredisi kullandırdıklarını ifade ederek, “Talep çok yoğun. Sahadan aldığımız bilgilere göre KOBİ’ler böylesine düşük maliyetli bir finansmana ulaştığı için mutlu ve yatırıma hevesli görünüyor” şeklinde konuştu.

DESTEKLER ARTACAK
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, KOBİ’lerin toplam bankacılık sektörü içerisinde aldığı payın yüzde 26’lar seviyesinde olduğunu belirterek, “Bu payın önümüzdeki dönemde verilen desteklerle artacağını ve KOBİ’lerin ulusal ve küresel pazarda etkinliğinin daha da artacağını düşünmekteyiz” dedi. Metin Özdemir, ihracat yapan KOBİ müşterilerine düşük maliyetli ve uzun vadeli Eximbank kaynaklı fonlar, belirli kriterleri sağlayan KOBİ’lere Dünya Bankası kaynaklı düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman olanağı sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“KOBİ’lerin düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yaptığımız çalışmalar kapsamında, özkaynak ve Hazine destekli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara da devam etmekteyiz. Mevcutta KOBİ ölçekli firmaların hammadde ve işletme finansmanı taleplerinde murabaha yöntemiyle çözümler sunmakta, üretim ve satış kanallarını geliştirirken yeni yatırımlarına finansal kiralamayla desteğimiz artarak devam etmektedir. Bununla birlikte KOBİ’ler için yeni olanaklar sağlama çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz.”

KREDİLERİN %26’SINI OLUŞTURUYOR
Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ’lerin, ekonominin işletme sayısı bakımından yüzde 98’ini, çalışan sayısı bakımından yüzde 56’sını ve toplam satışlar bakımından yüzde 66’sını oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ekonomik faaliyetlerdeki yüksek oranlı katkılarına karşılık KOBİ kredileri, toplam kredilerin yüzde 26’sını oluşturuyor. Katılım bankalarında KOBİ kredileri bankacılık sektör ortalamalarının üzerinde olup toplam kredilerin yüzde 35’ini oluşturmakta. KOBİ kredileri 2017 yılında sektörel olarak yüzde 22, katılım bankacılığında ise yüzde 19 artış göstermiştir.”

200 MİLYON TL KAYNAK
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Nefes Kredisinden, yararlanma koşulları hakkında şunları söyledi: “KOBİ’ler, bağlı oldukları oda borsalardan gerekli belgeleri temin etmek suretiyle Ziraat Katılım şubelerine başvurduktan ve gerekli kredilendirme süreçlerinden geçtikten sonra bu önemli imkandan faydalanabilmektedir. Müşterilerimizin Nefes Kredisi taleplerini, oda ve borsalarımızın belirlemiş olduğu üst limit çerçevesinde ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak değerlendirmekteyiz. Ziraat Katılım olarak, destek programının başladığı 2Nisan 2018 tarihinden itibaren 43 milyon TL Nefes Kredisi kullandırımı yaptık. Bundan sonraki süreçte KOBİ’lerimize 200 milyon TL kaynak sağlamayı hedeflemekteyiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…

Varlıkta yeni barış

Beştepe'de tedbir vurgusu

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı