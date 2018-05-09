Nefes kredisi’ne talep yoğun

Katılım bankaları, 500 KOBİ’ye 70 milyon TL Nefes Kredisi kullandırdı. Başta piyasalar olmak üzere özellikle KOBİ’leri rahatlatmak için geçen yıl uygulanan Nefes Kredisi, bu yıl da devam ediyor. Nefes kredisinin bu yılki etabı ise 1 Nisan’da başladı ve bu yıl ilk defa Vakıf Katılım ile Ziraat Katılım da kredi dağıtımına aracılık ediyor. KOBİ’ler, Nefes Kredisi’ni, sabit 0.99 faiz ya da kâr oranı ile ilk 6 ay anapara ödemesiz, son 12 ay eşit taksitli olmak üzere 18 ay vade ile 200 bin TL’ye kadar kullanabiliyor. Kredi kapsamında bu yıl KOBİ’lere 7,5 milyar TL finansman sağlanacak.

YATIRIMA CAN SUYU

Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, bu tür projelerde katılım bankalarının varlığının, faiz hassasiyeti olan KOBİ’lere eşit şartlarda rekabet etme olanağı sağladığını belirterek, “Nefes Kredisi, yüksek faiz oranlarından endişe ederek borçlanamayan, dolayısıyla yatırım yapamayan KOBİ’lerimize can suyu olacak. Ülke ekonomisinin büyümesinde üretim önemli olduğu gibi küçük işletmelerden büyük işletmelere geçişin kolaylaştırılması da çok önemli. Nefes Kredisi ve benzeri projeler bu geçişkenliğin hızlanması için güçlü bir itici güç olacak ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

İkram Göktaş, katılım bankaları olarak bir aylık süreçte 500 KOBİ’ye yaklaşık 70 milyon TL Nefes Kredisi kullandırdıklarını ifade ederek, “Talep çok yoğun. Sahadan aldığımız bilgilere göre KOBİ’ler böylesine düşük maliyetli bir finansmana ulaştığı için mutlu ve yatırıma hevesli görünüyor” şeklinde konuştu.

DESTEKLER ARTACAK

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, KOBİ’lerin toplam bankacılık sektörü içerisinde aldığı payın yüzde 26’lar seviyesinde olduğunu belirterek, “Bu payın önümüzdeki dönemde verilen desteklerle artacağını ve KOBİ’lerin ulusal ve küresel pazarda etkinliğinin daha da artacağını düşünmekteyiz” dedi. Metin Özdemir, ihracat yapan KOBİ müşterilerine düşük maliyetli ve uzun vadeli Eximbank kaynaklı fonlar, belirli kriterleri sağlayan KOBİ’lere Dünya Bankası kaynaklı düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman olanağı sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“KOBİ’lerin düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yaptığımız çalışmalar kapsamında, özkaynak ve Hazine destekli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara da devam etmekteyiz. Mevcutta KOBİ ölçekli firmaların hammadde ve işletme finansmanı taleplerinde murabaha yöntemiyle çözümler sunmakta, üretim ve satış kanallarını geliştirirken yeni yatırımlarına finansal kiralamayla desteğimiz artarak devam etmektedir. Bununla birlikte KOBİ’ler için yeni olanaklar sağlama çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz.”

KREDİLERİN %26’SINI OLUŞTURUYOR

Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ’lerin, ekonominin işletme sayısı bakımından yüzde 98’ini, çalışan sayısı bakımından yüzde 56’sını ve toplam satışlar bakımından yüzde 66’sını oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ekonomik faaliyetlerdeki yüksek oranlı katkılarına karşılık KOBİ kredileri, toplam kredilerin yüzde 26’sını oluşturuyor. Katılım bankalarında KOBİ kredileri bankacılık sektör ortalamalarının üzerinde olup toplam kredilerin yüzde 35’ini oluşturmakta. KOBİ kredileri 2017 yılında sektörel olarak yüzde 22, katılım bankacılığında ise yüzde 19 artış göstermiştir.”

200 MİLYON TL KAYNAK

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Nefes Kredisinden, yararlanma koşulları hakkında şunları söyledi: “KOBİ’ler, bağlı oldukları oda borsalardan gerekli belgeleri temin etmek suretiyle Ziraat Katılım şubelerine başvurduktan ve gerekli kredilendirme süreçlerinden geçtikten sonra bu önemli imkandan faydalanabilmektedir. Müşterilerimizin Nefes Kredisi taleplerini, oda ve borsalarımızın belirlemiş olduğu üst limit çerçevesinde ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak değerlendirmekteyiz. Ziraat Katılım olarak, destek programının başladığı 2Nisan 2018 tarihinden itibaren 43 milyon TL Nefes Kredisi kullandırımı yaptık. Bundan sonraki süreçte KOBİ’lerimize 200 milyon TL kaynak sağlamayı hedeflemekteyiz.”