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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.04.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Nefes Kredisi'nde 50 bin KOBİ hedefi

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Nefes Kredisi'nde 50 bin KOBİ hedefi

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2017'de verilmeye başlanan ilk Nefes Kredisi programından yaklaşık 30 bin KOBİ'nin faydalandığını belirterek, bu yıl ayrılan rakamın yüzde 50 artmasıyla yararlanacak KOBİ sayısının da 50 bine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Ateş, Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı için geldiği İzmir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'yi yüzde 7,4'lük bir büyümeyle kapatan Türkiye'nin 2018'de ise yüzde 5'in üzerinde bir büyümeye imza atacağını tahmin ettiklerini, ihracatın yanı sıra bu yıl turizmde de yüksek bir performans beklediklerini kaydetti. 
Ekonomide yakalanan performansta geçen yıl verilen Nefes Kredileri'nin payına dikkat çeken Ateş, bu programda yer alan tek özel banka oldukları için gurur duyduklarını belirtti. 

İlk Nefes Kredisi programında toplam 5 milyar liranın yüzde 9,90 faizle, 12 ay ödeme imkanıyla ve azami 150 bin liraya kadar KOBİ'lerin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Ateş, şöyle konuştu: 

"Bu yıl ise rakam 7,5 milyara çıktı. Azami kredi de 200 bin liraya yükseldi. Ayrıca vade de 6 ayı sadece faiz ödemeli olmak üzere 18 aya çıktı. İlk Nefes Kredisi programından yaklaşık 30 bin kişi faydalanmıştı. Bu yıl ayrılan rakamın yüzde 50 artışla 7,5 milyar liraya çıkmasıyla bu krediden faydalanan KOBİ sayısının 50 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. TOBB, bankacılık sektörü ve devlet. Herkes gücünü birleştirerek el birliği yapmanın örneğini verdi. Bunun ekonominin geneline pozitif yansımaması mümkün değil." dedi. 

"RAKAMIN ARTMASI KREDİ KALİTESİNİ ARTTIRIR" 

Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin kullandığı finansmanın faizini de düşürerek enflasyon hedefine katkı sağlayacağını dile getiren Ateş, toplam kaynağın 7,5 milyar liraya çıkmasının kredinin kalitesini artırdığını ifade etti. 

Krediyle tek KOBİ'ye verilecek asgari tutarın 200 bin lira olarak belirlendiğini, bunun küçük bir rakam olmasına rağmen bazen şirketler için hayati önemde olduğunu kaydeden Ateş, küçük ölçekli şirketlerin ayakta kalmasının büyük şirketleri ve ekonominin genelini de pozitif etkileyeceğini dile getirdi. 

"START-UP İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ" 

Türkiye'nin son 15 yılda çok ciddi alt yapı yatırımları yaptığına değinen Ateş, "Artık üst yapıya, sanayiye, inovasyon yatırımlarına geçmemiz lazım. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nefes Kredisi imza töreninde bunun sinyalini verdi. Start-up projeleriyle ilgili de bir program başlatılırsa muhteşem olur. Biz de orada öncü banka olma konusunda desteğe hazırız. Türk gençliği inanılmaz akıllı. Artık aplikasyon dünyasında Türkler'in adı duyulur hale geldi." ifadelerini kullandı. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankalara yaptığı teminat uyarısını da değerlendiren Ateş, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Başbakan bu konuda çok haklı. Önce teminatı ver sonra krediyi vereyim sistemi var. Şimdi KOBİ'nin teminat alacak parası varsa senden neden kredi alsın? Ama ben KOBİ'lere şöyle bir tavsiyede bulunuyorum; projelerini getirsinler, biz o projeye inanalım, projenin yaratacağı getiriyle ödeneceğine inanalım hatta gereksiz malını mülkünü satıp işine koysunlar. Biz onlara daha fazla destek olmaya razıyız. Bu takdirde yatırım ortamı iyileşir, kalkınma hızlanır, işsizlik azalır. Zaten bütün amacımız da bu." 

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