Nefes Kredisi nedir? Yıldırım'dan Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
31.03.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Nefes Kredisi nedir? Yıldırım'dan Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalar

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Nefes Kredisi nedir? Yıldırım'dan Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalar

Nefes Kredisi nedir? Başbakan Binali Yıldırım Nefes Kredisi Projesi'nin tanıtımında 2. Nefes Kredisi için açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. İşletmelerimiz pazartesi gününden itibaren Nefes kredi başvurularını yapıp kredilerini alabilirler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar.

Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı.

12 AY VADELİ, 6 AY ERTELEMELİ NEFES KREDİSİ

Aylık 0,99 faiz. Bu bir başlangıç. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız diyor ki, "Biz öncülük ediyoruz" diyorlar.

Müjdeyi veriyorum. Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Türkiye'de kredi dönüşündeki sıkıntı yüzde 2,9; burada binde bir. Yani hiç batak yok. Sağlam para çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir.

200 bin lira kredi kullanılabilecek. Faiz oranı cari günlük uygulanan faizin önemli ölçüde altında. Yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmelerimiz açısından büyük bir imkan.

EKONOMİYE 243 MİLYAR LİRA GİRDİ

Geçen sene bu büyüme oldu da nasıl oldu? 7,4 büyüme sağladık da durup dururken piyango vurmadı. 2017 başında birçok tedbir aldık. KGF sistemini devreye soktuk. Yani Hazine alınan kredilerin bir kısmına garanti veriyor ve bu şekilde 221 milyar 400 bin ayrı kalemde 221 milyar KGF marifetiyle kredi kullanılmış. İşletmeler büyüme planlarını ayarladı. TOBB'un yarıdan fazlasına kredi sağlamışız. Destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde 250 milyara yakın kredi vermişiz. Ekonomiye 250 milyarın girmesi çarkların daha fazla dönmesi, üretimin artması demek. Daha çok vatandaşımızın iş bulması demek.

PAZARTESİ'DEN İTİBAREN NEFES KREDİSİ KULLANILABİLİR

Cazibe merkezleri programının uygulamasını başlatacağız yakında. Nefes kredisinin bugün bu noktaya gelmesinde 8 kuruluşumuzun emeği oldu. Bugün bunu esnaflarımızla, işletmelerimizle paylaşıyoruz. İşletmelerimiz Pazartesi'den itibaren gidip başvurularını yapabilir ve kredilerini alabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli banka genel müdürleri KGF burada devrede. Vatandaşın öz kaynağı da var. Teminatlarda ölçülü olalım. 1'e 2 teminat alma yoluna gitmeyelim. Eksiğiniz varsa onu da alın. Fazla teminat, sizin için cazip değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır. Yaşatacaksınız. Yaşatırsanız siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince siz de zincirleme aynı şekilde olursunuz. Teminatlarda makul ölçüler içinde kalmalıyız.

İlk defa Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Su da doğum. Ödemişte hayata geçiyor. 300 yataklı çoğu tek yataklı güzel modern bir hastaneyi Ödemiş'e kazandırıyoruz. İzmir'e söz verdiğimiz gibi 20 Nisan'da izmir'de Alaçatı Havaalanı ihalesini yapıyoruz.

Ekonomi iyi gitmiyor diyenlere selam olsun. İzmir en hızlı büyüyen ikinci metropol şehir. Artık izmir çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor.

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