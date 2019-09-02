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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nefes almaya ihtiyacımız var... Kibar Holding ve Hyundai Assan Başkanı Kibar’dan Hürriyet’e özel açıklamalar

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Nefes almaya ihtiyacımız var... Kibar Holding ve Hyundai Assan Başkanı Kibar’dan Hürriyet’e özel açıklamalar

Otomotiv satışlarında son 20 yılın en kötü performansının yaşandığını aktaran Hyundai Assan Başkanı Ali Kibar, “En azından nefes almak için denenmiş yöntemler devam etmeli. ÖTV teşviki kapsamı artarak devreye girmeli, hurda teşviki 2020’nin ilk yarısına kadar uzatılmalı. Bankalar da elini taşın altına koymalı” dedi.

KİBAR Holding ve Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor dönemi, bu dönemi atlatmak için yapılacakları ve yeni yatırım planlarını Hürriyet’e anlattı. Hiç şüphesiz otomotiv sektörünün ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Kibar, ekonomideki değişiklikler ve hızla düşen alım gücüne bağlı otomotivde bir daralmanın yaşandığını söylüyor. “Geçen yıl ağustos ayında yaşanan döviz dalgalanmasının etkileri ne yazık ki hâlâ devam ediyor ve tam olarak etkisinden kurtulduğumuz söylenemez” diye konuşan Kibar, şöyle devam etti:

KALICI ADIMLAR GEREK

“Fiyatların artış göstermesindeki bir diğer sebep ise faizlerdeki yüksek oranlar. Ayrıca müşteri güven endeksinin de düşmesi satışlardaki trendi olumsuz yönde etkiledi. Tüm bu olumsuz kriterleri bir araya getirdiğimiz zaman otomotiv sektöründeki kan kaybının nedenleri de ortaya çıkmış oluyor. Bu daralmayı önlemek adına kalıcı adımlar atmak gerekiyor. En azından daha denenmiş yöntemleri de devam ettirmek sektörün nefes almasına yardımcı olacaktır.” Kibar bu adımları ise şöyle sıraladı:

Nefes almaya ihtiyacımız var... Kibar Holding ve Hyundai Assan Başkanı Kibar’dan Hürriyet’e özel açıklamalar

1) ÖTV teşvikinin yeniden devam ettirilmesi ve kapsamlarının artırılması gerekiyor. Bilahare kademelendirerek teşvikin azaltılması büyük önem taşıyor. Bu sayede devletin kasasına girecek vergi rakamlarında da kayıp önlenmiş olacaktır.

2) Ayrıca, hurda teşviki 2020 yılının ilk yarısına kadar uzatılmalı diye düşünüyorum.

3) Bankaların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizler nasıl ki çeşitli kampanyalar ve özel avantajlı satış koşulları sunuyorsak, bankaların da kredi faizlerinde oranları düşürmesi şart. Böylelikle müşteri güven endeksinin artması satışların gözle görülür bir şekilde düzelmesine işaret edecektir.

HEPİMİZE İŞ DÜŞÜYOR

Ali Kibar bu sürecin ülkemizdeki üretim, dağıtım ve otomotivle ilgili tüm kesimlerin yarattığı değerleri muhafaza edebilmek için hep beraber aşılmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Hepimize çok iş düşüyor. Son 20 yılın en düşük satış adetleri yaşanıyor. Daha önce 1 milyon sınırını aşan pazar, 2019 yılını tahminlerimize göre 380 bin bandında kapatacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

 

YATIRIMLARDA İPTAL YOK YENİ MODELLERE AZ KALDI

YATIRIMLAR konusunda da konuşan Ali Kibar, şunları söyledi: “Hyundai Assan olarak daha önce ne karar aldıysak aynı şekilde yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir kesinti veya iptal söz konusu değil. Bizler bu durumları aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adetler düşebilir veya artabilir ama ülke ekonomisine ihracat yoluyla katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yıl sonunda yeni i10 tamamen yeni gövdesi ve artan teknolojisi ile geliyor. Eylül ayında Frankfurt fuarında ilk tanıtımını yapacağız. Merak edilen diğer yeni modeller (B-Sedan, B-SUV) ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Detaylarını şu an için paylaşamıyorum ama fabrikamızda ürettiğimiz yeni ürünleri tüketicilerimize sunacağız. Biz gerek iç pazarı gerekse ihracat pazarlarını güçlendirmek için bazı yeni oluşumların zeminini hazırlıyoruz. Kısacası Hyundai’nin model gamı fazlasıyla zengin ve her bütçeye göre modellerimiz var. Yeni modeller için de çok uzun bir süre kalmadı fakat tam tarihi sizlere kesinleştikten sonra söyleyeceğim.”

 

BAYİ TEŞKİLATINI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

OTOMOTİV sektörünün dinamikleri ve değişkenleri çok fazla olduğu için her zaman bir B planının olduğunu aktaran Ali Kibar, “Biz de Koreli ortaklarımızla sürekli olarak temas halindeyiz ve durum değerlendirmesine göre çalışmalarımızı ve aksiyonlarımızı belirliyoruz. Ekonomik dalgalanma ortamında daha çok bayi teşkilatını ayakta tutmak önemlidir ve biz de bunun için yerli üretimlerimiz i10 ve i20 modellerinin yanısıra SUV modellerimizin (Kona ve Tucson) satışlarına ve yaygınlaşmasına ağırlık veriyoruz. Kona’nın segmentinde payı yüzde 12, Tucson’un ise yüzde 13” diye konuştu.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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