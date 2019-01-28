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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Nebati: Bu ülkeye güvenin

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Nebati: Bu ülkeye güvenin

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Geleceğe güvenle bakın. Bu ülkeye güvenin, ilinize güvenin, işinize güvenin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 81 ilde gerçekleştirilen toplantılarla talepler ile sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini, ülke dışına çıkıldığı zaman Türkiye'nin ağırlığının çok daha iyi hissedildiğini ifade eden Nebati, "Bu ülke büyüyor, gelişiyor. Her insanoğlunun yaşadığı gibi bazen inişli, bazen çıkışlı bir grafik çizerek büyüyor, gelişiyor." diye konuştu.

Nebati, grafiğin hafif duraksadığı ya da aşağı meyilli olduğu dönemlerde çığırtkan grubun "Öldük, yandık, bittik." diye bağırdığını kaydetti.

Türkiye'de kriz bekleyenlerin, bunun uzun süre devam edeceğini ifade edenlerin ekonomik gelişmelerle şoka uğradığını aktaran Nebati, Türkiye'nin zarar göreceğini söyleyenlerin sonradan ortadan çekip gittiklerini vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız milletin yararına, vatandaşın yararına olan şeyleri dile getiriyor. Dile getirmeye devam ediyor." diyen Nebati, "Bizler hükümet olarak, Bakanlık olarak ülkede sıkıntı olabilecek her alana anında, yeni sistemin getirdiği şekilde müdahale ederek çözüm üretiyoruz. Bu çözümler bize güven, güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik alanda önemli birçok adım attıklarını ve piyasayı canlandırdıklarını söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

"Şimdi bundan sonra atacağımız adımlarla bu başarılı grafiği çok daha üst seviyeye getirmeyi ve ülkemizin her tarafında mutluluğun, refahın göstergesi olan gönenci paylaşmayı hedefliyoruz. Ben özellikle enflasyonla mücadele çerçevesinde bize destek veren sektörlere, firmalara teşekkür ediyorum çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. KDV'yi düşürdük, ilgili sektörlerde ÖTV'yi sıfırladık. Tapu harçlarında operasyonlar yaptık. Piyasayı canlandırdık. Şimdi piyasa aynı şekilde yoluna devam ediyor. Sizden istirhamım değerli dostlar; geleceğe güvenle bakın. Bu ülkeye güvenin, ilinize güvenin, işinize güvenin, aşınıza güvenin ve olaylara hep iyimser bakarak iyi görün ki iyi yaşayın diye bir tavsiyede bulunmak isterim."

Toplantıya, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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