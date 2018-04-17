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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Bu yıl Çinliler akın akın Türkiye'ye gelecek

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Bu yıl Çinliler akın akın Türkiye'ye gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çin, çok yakın bir dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak." dedi.

Kurtulmuş, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de Çin Turizm ve Gezi Fuarı'na (COTTM) katıldı. Türkiye standını ziyaret ederek yetkililerden tanıtım faaliyetleri ve Çin turizm pazarının Türkiye ilgisine ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Türkiye Turizm Yılı kapsamında Çin genelinde 60'tan fazla etkinlik ve tanıtım faaliyeti düzenlendiğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye ve Çin'in birbirine coğrafya olarak uzak ancak kültürel yönden yakın iki ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde gözlenen yakınlaşmanın turizm alanına da yansımasını ümit ediyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, özellikle tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında yürütülecek stratejik projelerin Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın daha da artmasını öngördüğüne işaret etti.

Bu yıl Çinliler akın akın Türkiyeye gelecek

TURİZMDE ÖNCELİK ASYALI TURİSTLER

Bu altı ülkenin nüfusunun dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk geldiğini ifade eden Kurtulmuş, sadece Çin'de geçen yıl 130 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini kaydederek, "Çin'deki bu büyük turizm pastasından Türkiye olarak payımızı almak istiyoruz" dedi ve Türkiye'yi, Çinli turistlere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

2018'de Çin'den Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Geçen yıl, Türkiye'ye 250 bin civarı turist gelmişti. Bu sayının bu sene 500 bine çıkmaması için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Türk Hava Yolları'nın Çin frekanslarını artırmasıyla ve bu ülkedeki havayolu şirketlerinin Türkiye'ye doğrudan seferler başlatmasını temin ederek Türkiye'ye daha çok turist gelmesinin önünü açacağız." ifadesini kullandı.

Turizm yılı etkinlikleriyle yakalanan ivmenin gelecek yıllarda da devam etmesini istediklerini belirten Kurtulmuş, "Çin, çok yakın dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak." diye konuştu.

Kurtulmuş, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği askeri saldırı sonrası bölgedeki güvenlik kaygılarını değerlendirirken "Gerek Afrin bölgesinde süregiden Zeytin Dalı Operasyonu gerek o bölgede sürdürülen kısmi askeri hareketliliklerin Türkiye'yi etkilemediğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu hareketliliğin, Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceği görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

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