Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın 4.5 yıl aradan sonra önceki gün yaptığı faiz indirimi kararıyla ilgili “Birileri çıkıyordu ‘faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini’ öne sürüyordu. Ne oldu, battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu, hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir” mesajı verdi. AK Parti Genel Merkezi’nde dün düzenlenen “il başkanları toplantısında” ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, tam bir yıl önce tarihimizin en sinsi ve büyük finansal saldırısına uğradığımı dile getirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Erdoğan, “Amaç kur etkilerini yıllarca sürdürmek, devleti daha çok borçlandırmak, özel sektörü iflas ettirmek, çarkları durdurmak, halkımızı yoksullaştırmak ve böylece Türkiye’yi tamamen kontrol altına almaktı. Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda bu saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik. 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı da süratle etkisiz hale getirmeyi başardık” dedi. O günlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı nasıl tavır aldıklarının hatırlanmasını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: ”Bunların bir kıymeti harbiyesi yok. Bunlar kendilerine göre Türkiye hakkında bu kararları alıyorlar, bu kararlar siyasi, samimi değil. Aldılar da ne oldu, hiçbir şey. Özellikle saldırı kanallarını hızlı şekilde kapattık. Attığımız tüm adımlarla kuru 9 liraya 10 liraya çıkarma çabası içinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktık. Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyorduk.”

BU BİLE YETERLİ DEĞİL



Erdoğan, faizlerin yüksek olduğunu ama bunu maalesef o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadıklarını vurgulayarak, “Ne dediysek hep böyle oyalama taktikleriyle gittiler. Her dile getirdiğimizde birileri çıkıyordu faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini öne sürüyordu. Dün Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu battık mı bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu, hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil, yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gerekir” dedi. “Bu konularda nereye bakacağız, S&P’ye mi bakacağız, dünyaya bakacağız. Bugün Amerika’da Japonya’da Avrupa’da İsrail’de faiz oranları nedir, buralara bakalım. Böyle bir faiz oranı var mı yok” diye soran Erdoğan, faizin usturuplu şekilde indirileceğini ve faiz düştükçe enflasyonun düşeceğini, faiz çıktıkça enflasyonun da çıkacağını vurguladı. Erdoğan, “Diğerleri yan unsurlardır. Üretimin ve yatırımın önünü kesen ülkemizin potansiyelini sınırlayan yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir” dedi.

FINDIK FİYATLARI

FINDIK fiyatlarını da toplantıda açıklayan Erdoğan, “Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat kilogramda 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat kilogramda 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği eklediğimizde kilogram fiyatları 19 lira ile 18.5 lira arasında gelmiş bulunuyor” dedi.

CARİ FAZLA VERECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şöyle konuştu: ““Yılın ikinci yarısında belirsizliğin azalması, yapısal reformlara devam edilmesi ve baz etkisinin desteğiyle daha güçlü bir toparlanma bekliyoruz. Elbette ülke ve hükümet olarak zayıf yönlerimizin farkındayız. Aldığımız tedbirler sayesinde 2019 yılının ilk çeyreğinde büyüme bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 oranında arttı. Bu durum ekonomimizin durgunluktan çıktığını gösteriyor. Belirsizliklerdeki azalma enflasyonun ve faiz oranlarının gerilemesiyle ekonomideki toparlanma eğiliminin yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğini gösteriyor. Ekonomide yürüttüğümüz etkin mücadelenin meyvesini Türkiye’nin en büyük sorunu olan cari açık alanında da alıyoruz. Haziran 17 yıllık AK Parti iktidarı boyunca ilk defa yıllık cari fazla vermeye başlayacağız. Reform ajandamızı sonuna kadar uygulayacağız. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. En zor kısmı geride bıraktık. Bundan sonrası çok daha kolay olacaktır.”

MERKEZ’İN KARARI HAYATİ BİR DÖNÜM



KÜRESEL ekonominin yavaşladığı şu dönemde büyümenin Türkiye ekonomisi için her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Faiz oranlarının düşmesi bir süredir yavaşlayan ekonomimizin yeniden hızlanmasını, potansiyel büyüme hızına ulaşmasını sağlayacaktır. Merkez Bankası’nın PPK’nın aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da düşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz vermeden aynı yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecek ve faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Yatırımların, istihdamın arttığını göreceksiniz. Piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olduğunu göreceksiniz. Enflasyon beklentilerinde oluşturulmak istenen olumsuz havayı dağıtarak bunun ikinci ayağını kırdık. Gelişmeler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek haneli rakamları göreceğimizi işaret ediyor.”

DOLAR 1 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

MERKEZ Bankası’nın önceki günkü faiz kararının ardından haftanın son işlem gününde dolar 5.6184 liraya kadar gerileyerek 1 haftanın en düşük seviyesini gördü. Merkez Bankası politika faizini 4.5 yıl aranın ardından 425 baz puan indirdi. Dalgalı bir seyrin ardından kur faiz indirimi öncesindeki 5.70’li seviyelerde dengelendi. Dün de güne 5.70 civarında başlayan dolar kademeli olarak geriledi ve 5.61 liraya kadar indi. Düşüş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimlerinin süreceğine yönelik mesajının ardından geldi. Öte yandan Merkez Bankası, bu yılın 3’üncü Enflasyon Raporu’nu 31 Temmuz’da Ankara’da açıklayacak. Böylece yeni başkan Murat Uysal da ilk kez basın mensupları ve analistlerle bir araya gelmiş olacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.