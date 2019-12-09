Ne mevduat ne altın! BES'e yatırım yapanlar kazandı

2019 yılı, emeklilik fonlarının getiri anlamında rekor kırdığı bir yıl oldu. Hatta bir adım daha ileri gideyim, bu yılki getirilere son 5 yılın rekoru bile diyebiliriz. Nasıl mı? Anlatayım.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 23.16 oldu. Malum faizli ve faizsiz emeklilik fonları var. Faizli fonların ortalama getirisi yüzde 23.23, faizsiz fonların getirisi ise 22.87 oldu. Tabi, bu getiri oranları tek başına bir şey ifade etmiyor. Genelde BES getirileri mevduat faiziyle mukayese edilir; bir de enflasyonla karşılaştırılır ki, enflasyonun üzerinde getiri elde edilip, edilmediği anlaşılsın. Bu yılın 11 aylık döneminde mevduat faizi ortalama yüzde 18.42 olarak gerçekleşti. Bu da şu anlama geliyor, emeklilik fonları 11 ayda mevduat faizinin neredeyse yüzde 5 üzerinde bir getiri sağlamış.

FAİZİN ÜZERİNDE GETİRİ

Enflasyona da bakalım; aynı dönemde TÜFE yüzde 11.01 olmuş. Enflasyonla mukayese edildiğinde de emeklilik fonları enflasyonun 12.15 puan üzerinde getiri sağlamış. Emeklilik fonlarının bu yılki getirilerini daha açık şöyle anlatayım. En basit şekliyle, bu senenin başında BES’e 1.000 lira yatırdıysanız, kasım ayının sonunda 1.000 liranız, 231 lira getiri sağlayarak, 1.231 lira oldu. Aynı dönemde faize yatırmış olsaydınız 1.184 lira olacaktı.

Bahsettiğim yüzde 23.16’lık getiri BES fonlarının ortalama getirisi. Fon türlerine göre duruma bakıldığında ise durum daha çarpıcı. Bu yılın 11 aylık döneminde en fazla getiriyi yüzde 31.45 ile uluslararası piyasalardaki hisse senetlerine yatırım yapan uluslararası karma ve esnek fonlar sağladı. Sadece uluslararası hisse fonları değil; bu yıl, Türkiye’de hisse senedi fonlarını seçenler de yüzde 28.90 gibi yüksek getiri elde etti.

DEVLET KATKISI ŞAŞIRTTI

Daha ilginci de var. Yıllardır, BES’te yüzde 25’lik devlet katkısının değerlendiği fonlar tartışma konusudur ve katılımcıların da en çok şikayet ettiği nokta, devlet katkısının getirisinin çok düşük olduğu yönündedir. Bu sene devlet katkısının değerlendirildiği fonların ortalama getirisi yüzde 30.51 oldu. Yani, ‘hiçbir getirisi yok’ denilen devlet katkısı 2019’da enflasyonun 19 puan üzerinde, mevduat faizinin de yüzde 12 üzerinde getiri sağladı.

BES’e giren kişilerin tercihi, içinde ağırlıklı hazine bonosuna, hisse senedine yatırım yapan esnek ve karma fonlar. Bu fonlar bir anlamda faiz getirisi elde eden fonlar. İşte bu fonların da bu yılki getirisi yüzde 27’ye yakın oldu. Elbette getirisi düşük fonlar da var ama onların bile getirileri yüzde 17’ler seviyesinde. Özetle, bu yıl BES katılımcıları birikimlerini değerlendirmek için hangi fonu seçtilerse o fonların hepsinin getirisi yüksek oldu.