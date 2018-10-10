Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplayın!
Kredi hesaplama işleminden sonra başvuru yapmak isteyenler öncelikli olarak kredi faiz oranları, kredi masrafları, kredi sigorta ücreti ve kredi maliyeti gibi koşullara bakarlar ki bu doğru bir yöntemdir. Ancak bir kredinin sizin en uygun kredi olması, sizin alacağınız kredi tutarını değiştirmeyebilir.
Hangikredi.com yazarları tarafından hazırlanan bu yazı “ne kadar kredi alabilirim?” sorusuyla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışıyor.
KREDİ MİKTARI GELİRİNİZE GÖRE ŞEKİLLENİYOR
Kredi başvurusu yaparken gerekli belgeler arasında kredi türüne veya özelliklerine göre değişmeyen kalemlerden birisi gelir belgesi. Gelir belgesi olmadan kredi çekemeyeceğiniz gibi çekmek istediğiniz kredi limiti de gelirinize bağlı olarak değişiyor. Alacağınız kredinin tutarı belgelediğiniz gelirinizle doğru orantılı olmak zorunda. Yasal olarak, aylık taksitlerin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenleniyor.
Ödemekte olduğunuz bir krediniz varsa almak istediğiniz yeni kredinin tutarı, bu borcunuza göre belirleniyor. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse kredi limitiniz 2 bin TL ise ve siz her ay bin TL taksit ödemekte iseniz yeni alacağınız kredinin aylık taksit tutarı en fazla bin TL olabilir.
BANKA NE KADAR KREDİ VERİR?
Peki bankalar ne kadar kredi verir? Aslında bunun için sabit ve değişmez kredi hesaplamaları yapabileceğimiz bir formül yok. Alabileceğiniz kredi tutarı geliriniz, kredi notunuz ve kredibilitenize göre değişiklik gösteriyor. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi arttırıyor.
Kredi notu, ödemekte olduğunuz krediler, kredi kartı ve fatura borçlarınızı aksatma ya da zamanında ödeme durumlarınız gibi birçok seçenek yine bu kredi üst limitini etkileyecektir. Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplamak için Hangikredi.com’un Ne Kadar Kredi Alabilirim sayfasını ziyaret ederek hesaplama yapabilirsiniz.
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