Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplayın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
10.10.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplayın!

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Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplayın!

Kredi hesaplama işleminden sonra başvuru yapmak isteyenler öncelikli olarak kredi faiz oranları, kredi masrafları, kredi sigorta ücreti ve kredi maliyeti gibi koşullara bakarlar ki bu doğru bir yöntemdir. Ancak bir kredinin sizin en uygun kredi olması, sizin alacağınız kredi tutarını değiştirmeyebilir.

Hangikredi.com yazarları tarafından hazırlanan bu yazı “ne kadar kredi alabilirim?” sorusuyla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışıyor.

KREDİ MİKTARI GELİRİNİZE GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Kredi başvurusu yaparken gerekli belgeler arasında kredi türüne veya özelliklerine göre değişmeyen kalemlerden birisi gelir belgesi. Gelir belgesi olmadan kredi çekemeyeceğiniz gibi çekmek istediğiniz kredi limiti de gelirinize bağlı olarak değişiyor. Alacağınız kredinin tutarı belgelediğiniz gelirinizle doğru orantılı olmak zorunda. Yasal olarak, aylık taksitlerin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenleniyor.

Ödemekte olduğunuz bir krediniz varsa almak istediğiniz yeni kredinin tutarı, bu borcunuza göre belirleniyor. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse kredi limitiniz 2 bin TL ise ve siz her ay bin TL taksit ödemekte iseniz yeni alacağınız kredinin aylık taksit tutarı en fazla bin TL olabilir.

BANKA NE KADAR KREDİ VERİR?

Peki bankalar ne kadar kredi verir? Aslında bunun için sabit ve değişmez kredi hesaplamaları yapabileceğimiz bir formül yok. Alabileceğiniz kredi tutarı geliriniz, kredi notunuz ve kredibilitenize göre değişiklik gösteriyor. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi arttırıyor.

Kredi notu, ödemekte olduğunuz krediler, kredi kartı ve fatura borçlarınızı aksatma ya da zamanında ödeme durumlarınız gibi birçok seçenek yine bu kredi üst limitini etkileyecektir.  Ne kadar kredi alabileceğinizi hesaplamak için Hangikredi.com’un Ne Kadar Kredi Alabilirim sayfasını ziyaret ederek hesaplama yapabilirsiniz.  

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