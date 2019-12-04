Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı miktarı SSK ve Bağkur hesaplama
Emekli oldukları zaman alacakları maaşları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun cevabını araştırıyor. SSK ve Bağkur'a bağlı çalışanların emeklilik maaşı hesaplaması ile ilgili detaylar e devlet sistemi üzerinden yanıt buluyor. Peki, emekli maaşı miktarı nasıl hesaplanır? Emekli maaşında hangi kriterler etkilidir? İşte, emekli maaşı hesaplama yöntemleri ve konuyla ilgili detaylar.
Kimlik bilgileri ve SSK sicil numarası ile vatandaşlar emekli maaşı miktarlarını online olarak öğrenebiliyorlar. Bu kapsamda emekli maaşında etkili olan ödenen prim miktarı, yaş gibi faktörü büyük önem taşıyor. İşte, 2020 emekli maaşı hesaplaması hakkında ayrıntılar....
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
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4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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