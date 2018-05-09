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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.05.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Ne İstanbul, ne İzmir, ne Ankara! Konut fiyatları o ilde uçtu

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Ne İstanbul, ne İzmir, ne Ankara! Konut fiyatları o ilde uçtu

ORDUda konut satış fiyatı ve konut kira fiyatları tavan yaptı. Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, konut fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayarak, Orduya dışarıdan yoğun ilgi var, özellikle yeni binalarda kira fiyatları da katlanarak arttı. Araplar da Ordudan konut satın alıyor, kiralıyor, her kesimden ilgi büyük dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 742 bin 341 nüfusa sahip Ordu’da, konut yapımı hızlı bir şekilde sürerken, fiyatlar da katlanarak artıyor. Kent merkezinde kiralık daire bulmakta güçlük çekilirken, il dışından konut yatırımcıları da kentte yeni konut projeleri gerçekleştiriyor. Kent merkezinde yeni yapılan daire fiyatları, özellikleri ve mevkiye göre 200 bin TLden 1 milyon TLye kadar çıkarken, en lüks daire fiyatları ise 750 bin TLden 1.5 milyon TLye kadar yükseliyor. Daire kira fiyatları ise 500 TL ile bin TL arasında değişiyor.

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, bu yıl fiyatların geçen yıllara göre daha da yükseldiğini belirterek, kente yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kentte yapılan yeni konutların satıldığını, bu nedenle kiralık konut ihtiyacının daha fazla ortaya çıktığını anlatan Uğur Yüce, Son yıllarda önemli gelişme yaşadık, ilimize yapılan Ordu-Giresun Havalimanı iyi bir ivme kazandırdı. İlimizi cazibe merkezi haline getirdi. Havalimanı ulaşımı yakınlaştırdı. Havalimanından dolayı turistlerin çoğalması, üniversitede öğrenci sayısının ve ailelerinin çoğalması kiraları yükseltmiş oldu. Konuttaki açığı ortaya çıkarmış oldu. Her ne kadar konut yapılsa bile yeterli değil. Yapılan yeni konutlar satılığa hitap ettiği için, kiralık fazla olmadığından kiralık daire fiyatları yükseldi. İlimizdeki yatırımcılar yaptıkları konutları kiralık değil, satılık yaptı.Yapılan daireler satılıyor. Şehir merkezinde ise artık konut yapacak yer kalmadı. İlde daire ihtiyacı olduğundan dolayı kiralar yüksek. 3+1 iyi kiralık daire bugün bin TLnin üzerinde. Eski daireler 400 TL ile 600 TL arasında. Kentsel dönüşüm ve yeni imar planı, yeni bulvarlar artık şart oldu dedi.

ARAPLAR KONUT SATIN ALIP KİRALIYOR

Daha önceki yıllarda Arap turistlerin, Fatsa ve Ünyede yoğun olarak konut satın alıp kiraladığını, artık merkez ilçe olan Altınorduya da yöneldiğini belirterek, bu hareketliliğin ilerleyen dönemlerde daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Uğur Yüce, Arap turistler de ilimize gelmeye devam ediyor. Arap turistlerden bazıları mülk satın aldı, bazı turistler artık kiralık daire tercih ediyor. Arap turistler Altınorduya ilk gelmeye başladıkları yıllarda ilgi gösteriyordu fakat Fatsa ve Ünyeye yöneldi. Şimdi ise tekrar Altınorduya ilgi var diye konuştu.

Tapu kadastro kayıtlarına göre ise Orduda 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapılırken, bunun 39unun Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi.

 

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