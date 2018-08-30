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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
30.08.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Ne Araplar ne de Ruslar! O iki ülke Türkiye'ye yöneldi

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Ne Araplar ne de Ruslar! O iki ülke Türkiye'ye yöneldi

Türkiye'ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında özellikle son yıllarda artış yaşanıyor. Güney Amerika'dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493'e yükseldi. Latin Amerika’dan ise en çok Arjantin ve Brezilya'dan turist geldi. Bu iki ülkeden gelen turist sayısı 41 bini buldu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Uzun süredir bu ülkelere yönelik çalışmalar yapılıyor. Latinler’in bu aralar Kapadokya'ya ilgisi var. THY'nin de seferlere başlamasının artışta etkisi oldu dedi.

Türk turizminin son dönemlerde yükseliş trendine Latin ülkelerinden gelen yabancılar da katıldı. Temmuz ayında Güney Amerika ülkelerinden geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 54. 61 artışla 26 bin 327 kişi geldi.

Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 74.23 artışla 138 bin 493'e yükseldi. En çok gelenler ise Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu. Türk Hava Yolları'nın da İstanbul'dan Arjanti'nin Buenos Aires ve Brezilya'nın Sao Paulo seferlerinin olmasının etkisi de bu ülkelerden gelenlerin sayısını artırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Buralara dönük uzun yıllardır çalışmalar var. Latin ülkelerinden gelişlerdeki artışın nedenlerinden bir tanesi Türk Hava Yollarının Güney Amerika ülkelerine koyduğu seferlerin çok büyük etkisi var. Latinlerin bu aralar Kapadokya'ya ilgisi var. İnanç turizmine gelenler var. İstanbul başta olmak üzere Efes ilgilerini çekiyor dedi.

Latin Amerika ülkelerinden gelenler (Ocak - Temmuz)

1.Arjantin yüzde 61.46 artışla 41 bin 852

2. Brezilya yüzde 68.70 artışla 41 bin 442

3. Kolombiya yüzde 121 artışla 28 bin 618

4.Meksika yüzde 103 artışla 18 bin 332

5. Şili yüzde 66.46 artışla 7 bin 922

6. Venezuela yüzde 40.46 artışla 4 bin 718

POLONYADAN YÜZDE 130 ARTIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilerde, gelenlerde en çok artışın olduğu ülke ise Polonya oldu. Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artışla 350 bin 807 Polonya vatandaşı Türkiye'ye geldi. Polonyalı turist sayısı 2016'nın 7 ayında 119 bin ve 2017 yılında ise yine aynı dönemde 152 bin olmuştu.

ÇİNLİ TURİST SAYISI DA ARTIŞTA

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turist sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Çin'den 7 ayda gelen turist sayısı yüzde 88.77 artışla 225 bine çıktı.Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler Katardan gelen turist sayısını uçurdu.7 ayda Katardan yüzde 123 artışla 52 bin 851 kişi geldi.

 

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