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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
27.04.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Ne Antalya, ne Muğla... Orada oteller doldu, taştı

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Ne Antalya, ne Muğla... Orada oteller doldu, taştı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen bazı tatilcilerin, pazartesi gününü de dahil ederek 4 güne varan rezervasyonlar yaptırması, Edremit Körfezi'ndeki otellerde doluluk oranlarını yüzde 90'lara taşıdı.

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'in sıralandığı Edremit Körfezi'nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü fırsat bilen bazı tatilcilerin, pazartesi gününü de tatil sürelerine dahil ederek 4 güne varan rezervasyonlar yaptırması, bölgedeki otellerde doluluk oranlarını yüzde 90'lara çıkardı.

Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren turizmciler, hafta sonu itibariyle doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyor.

Biletler tükendi Ek seferler koyulacak
Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren 1 Mayıs'a kadar yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Bölgemize yine yoğun talep var." diyen Yavuz, "Bölgemizin büyükşehirlere olan yakınlığı ve fiyatların diğer turizm bölgelerine göre cazip olması, hava koşullarının da çok güzel olması nedeniyle yoğun bir talep var. Doluluktan biz de nasibimizi alıyoruz. 23 Nisan'da olduğu gibi 1 Mayıs'ta da otellerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırız." dedi.

Ne Antalya, ne Muğla... Orada oteller doldu, taştı

 

"TATİLCİLER, KONAKLAYACAK OTEL VE PANSİYON BULAMAYABİLİRLER"

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de 1 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesine rağmen, pazartesi günü için de izin alanların, hafta sonuyla birlikte 4 günlük tatil imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Özgültekin, bu durumun Kuzey Ege'deki turistik ilçelerde rezervasyonları çok ciddi oranda artırdığını belirterek, şunları söyledi:
"Şu anda Ayvalık ve Edremit Körfezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. 1 Mayıs tatilini Ayvalık ve çevresindeki ilçelerde geçirmek isteyen tatilciler eğer rezervasyonları şu anda yaptırmazlarsa, açıkta kalabilirler, konaklayacak otel ve pansiyon bulamayabilirler. Çünkü, 1 Mayıs'ta Ayvalık'ta doluluk oranının yüzde 100'lük seviyeye ulaşması sürpriz olmayacak."

Edremit Belediyesinin turistik tesislerinin bağlı bulunduğu Ed-Bel Ltd. Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Yakın da Ramazan öncesindeki son tatil olan 1 Mayıs'ı fırsat bilerek, idari izin alanların tatillerini 4 güne çıkarmalarıyla bölgede 23 Nisan'daki doluluk oranlarının yakalanacağını belirtti.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da 1 Mayıs tatilinin ilçedeki otel ve pansiyonlarda ciddi bir hareketlenmeye neden olduğunu dile getirdi.

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