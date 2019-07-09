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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.07.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!

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Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!

Marmara bölgesinin en önemli turizm bölgesi olan Yalova’nın Çınarcık ilçesi, turist akınına uğruyor. Plajlarda havlu atacak yerin kalmadığı ilçede nüfus 400 bine ulaştı.

Marmara’nın incisi Çınarcık, hafta sonunu fırsat bilen turistlerin akınına uğrarken, tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Turist sayısının artması ile bölge esnafı 3 aylık yaz sezonunda bekledikleri ilgiyi görmeye başladı. Yaz boyunca ilçeye toplam 400 bin tatilcinin ziyaret ettiği açıklanırken, yaz boyunca günü birlik ve kalıcı olarak toplam 750 bin tatilcinin Çınarcık’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı
Bölgede en çok talep gören Kumplaj mevkii olurken, bölge ünlülerin de ilgisini çekiyor. Sanatçıların sahne aldığı Çınarcık’ta yaz hayli hareketli geçiyor. İlçede turist sayısının her sene artmasıyla birlikte otel, motel, pansiyon ve günlük konaklama tesislerine de ihtiyaç artıyor.
Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı
Göreve geldikleri andan itibaren ilçe turizmini daha da hareketlendirmek için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, “Altın Çınarcık Festivalimizi bu yıl yaptık. Ardından 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivalini gerçekleştirdik.  İlçemizi refah seviyesi yüksek, yaşanılabilir bir yere dönüştürme hedefindeyiz.
Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı
Marmara bölgesinde doğa, deniz ve havası bakımından diğer bölgelere göre farklıyız. Bölgemize yeni alanlar kazandırdığımız takdirde turist sayımızda da artış bekliyoruz. En önemli projelerimiz arasında dolgu alanı projesi bulunuyor. Bunu hayata geçirdiğimiz takdirde yeni bir Çınarcık göreceğiz. Her şey vatandaşlarımız ve tatilcilerimiz için” dedi.
Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı

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Ne Akdeniz, ne Ege, oraya akın ettiler... 34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
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