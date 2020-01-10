Yunan spikerin, ‘Türklerin teknolojisi ile rekabet edemiyoruz’ başlıklı videosunu paylaşan Teknofest İstanbul, “Merhaba komşu. Biz, birbirimizin külüne muhtacız. 2020’de Gaziantep’teki ücretsiz ve uluslararası #TEKNOFEST’e katılarak havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki son gelişmelerden haberdar olabilir ve Teknoloji Yarışmaları’nda yarışabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar devreye girdi. Paylaşılan tiviti alıntılayarak cevap veren Bayraktar, “2020’de TEKNOFEST Gaziantep’e bekliyoruz. Hem yarışmalara hem gösterilere. Başvuru tarihleri henüz geçmedi. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur...” dedi.







