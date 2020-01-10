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Ekonomi
Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur’

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‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur’

EYLÜL ayında Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest öncesinde, Teknofest İstanbul’un Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yunan spikerin, ‘Türklerin teknolojisi ile rekabet edemiyoruz’ başlıklı videosunu paylaşan Teknofest İstanbul,  “Merhaba komşu. Biz, birbirimizin külüne muhtacız. 2020’de Gaziantep’teki ücretsiz ve uluslararası #TEKNOFEST’e katılarak havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki son gelişmelerden haberdar olabilir ve Teknoloji Yarışmaları’nda yarışabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur’

Bu paylaşımın ardından Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar devreye girdi. Paylaşılan tiviti alıntılayarak cevap veren Bayraktar, “2020’de TEKNOFEST Gaziantep’e bekliyoruz. Hem yarışmalara hem gösterilere. Başvuru tarihleri henüz geçmedi. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur...” dedi.

‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur’

‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur’


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