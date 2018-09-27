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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 00:35, Son Güncelleme:

Nasdaq BIST'ten çıktı

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Nasdaq BIST'ten çıktı

BORSA İstanbul (BIST) ile Aralık 2013’te ortak olan dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq OMX ayrıldı.

Nasdaq, yüzde 7 hissesini geçen aylarda Borsa İstanbul’a sattı. Böylece, Nasdaq’ın hisseleriyle beraber Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 73.60’dan yüzde 80.60’a yükseldi.

Borsa İstanbul, Nasdaq OMX ile 2013 yılında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Borsa İstanbul’un teknolojik alt yapısının oluşturulması ve yazılımların yenilenmesini içeren anlaşmayla Borsa İstanbul teknolojileri de 25 farklı ülkede satma hakkı kazanmıştı. Borsa İstanbul’un 2017 Faaliyet Raporu’na Nasdaq anlaşmasının sözleşmesi şöyleydi: “Sözleşme hükümlerine istinaden, Nasdaq OMX’e yüzde 5 BİST hissesi devredilmiştir. Hem BİST hem de Nasdaq’ın, BİST’in yüzde 5 hissesini 2018 Ağustos’nuda 75 milyon dolar karşılığında talep etme opsiyonları vardır. Yüzde 2 hisse devri, 30 Aralık 2015’te gerçekleşmiş olup, hisseler üzerinde şirketin rehin hakkı bulunmaktadır. Hisse devri işlemleri, 30 Aralık 2015’te tescil edilmiştir. 31 Aralık 2017 itibarıyla, her iki tarafın da 30 milyon dolar karşılığında söz konusu yüzde 2 ilave hisseyi geri alıp/verme opsiyonları, 30 Haziran 2018’e ertelenmiş bulunmaktadır.”

Yani sözleşme kapsamında Nasdaq OMX, geçen ay bu hakkını kullanarak Borsa İstanbul’daki 105 milyon dolara denk gelen hisselerini devretti.

GENEL KURUL BUGÜN
Borsa İstanbul, ağustosta yapılacakken ertelenen 2018 Olağan Genel Kurul toplantısını bugün saat 14.00’te yapacak. Nasdaq payı genel kurulun onayına sunulacak. Genel Kurul’da yönetim kurulu üyeleri de seçilecek.

Öte yandan Borsa İstanbul’da işlemlere dün sabah saatlerinde veri yayını kaynaklı sorun nedeniyle ara verildi. “Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan tüm piyasalarda işlemlere geçici ara verilmiştir” açıklamasıyla Borsa İstanbul’da pay piyasası saat 14.00’te işleme açıldı, VİOP ise 14.25’te tekrar işleme açıldı. Piyasalar durdurulana kadar geçen sürede yapılan tüm işlemlerin geçerli olduğu belirtilen açıklamada, mevcut açık emirlerin ise iptal edildiği belirtildi. Sorunun BISTECH platformundaki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı vurgulandı. Açıklamada “Herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır. Sistem yönetiminde en önemli konunun risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır” denildi.

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