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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.08.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Narenciyede 900 milyon dolarlık ihracat hedefi

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Narenciyede 900 milyon dolarlık ihracat hedefi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Ege Bölgesi'nde bu sezon 442 bin 349 ton ile tarihi bir rekolte bekliyoruz, ülke geneli ihracatta 900 milyon dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, portakal, mandalina ve limonun başı çektiği narenciye ürünlerinde Ege Bölgesi rekoltesinin 442 bin 349 ton ile son yılların en yüksek seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, ülke genelindeki ihracatın da 900 milyon doları bulacağına inandıklarını belirtti.

Uçak, yaptığı açıklamada Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen narenciye rekolte tahmin çalışmasının sonuçlandığını bildirdi.

Buna göre Ege Bölgesi’nde portakalda 264 bin 468 ton, mandalinada 121 bin 918 ton, limonda 50 bin 824 ton ve greyfurtta 4 bin 571 ton rekolte beklediklerine işaret eden Uçak, şu bilgileri verdi:

"Ege Bölgesi'nde bu sezon 442 bin 349 ton ile tarihi bir rekolte bekliyoruz. 2017/18 sezonunda yakaladığımız 428 bin tonluk rekolteyi aştık. Ürünlerin kaliteli olduğu, ihracatta bir sorun yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl hasat sırasında, bu sezon da çiçeklenme döneminde görülen yağışlar ağaçlarda yorgunluğa neden oldu. Meyve gelişimlerinde 10-15 günlük gecikme söz konusu. Bu yıl 15 gün geç hasat tahmin ediyoruz. Ülke olarak 2018 yılında narenciye ihracatından 738 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. Bu sezon ülke geneli ihracatta 900 milyon dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz."

Türkiye'nin dünya üretiminde yerine bakıldığında portakalda 9, mandalinada 3, limonda 6, greyfurtta 7. sırada olduğunu ifade eden Uçak, geçen yıl mandalina ihracatından 286 milyon dolar, limondan 280 milyon dolar, portakaldan 101 milyon dolar ve greyfurttan 70 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini kaydetti.

Uçak, narenciye ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Rusya'ya geçen yıl 268 milyon dolarlık ürün gönderildiğini, bu ülkeyi Irak, Ukrayna ve Romanya'nın takip ettiğini, toplam 75 ülkeye ihracat yapıldığını da belirtti. 

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