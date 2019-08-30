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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.08.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Narenciye sektöründen 900 milyon dolar ihracat hedefi

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Narenciye sektöründen 900 milyon dolar ihracat hedefi

Ege Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünleri nar, mandalin, nektarin, şeftali ve ayva başta olmak üzere pitaya (ejder meyvesi), avokado ve muz gibi alternatif ürünlere yönelen narenciye sektörü, yeni sezon için 900 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) sektörel değerlendirme toplantılarına üreticilerin yoğun olduğu bölgelerde devam ediyor. 

Narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019/20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildiğini belirten EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ve 900 milyon dolar ihracat beklentileri olduklarını ifade etti. Narenciye ürünlerinde Selçuk bölgesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Uçak, “Üreticilerimizin ayağına giderek onların sorunlarını, taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de Selçuk’ta tüm paydaşlar ile bir aradayız. Yönetim kurulumuz burada, arkadaşlarımız sürekli sahada. Bu çalışmalarımız ürün kalitesine ve dolayısıyla ihracata olumlu katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

“Üreticiyi bilinçlendirme kaliteyi getiriyor.”Ürün kalitesinin önemine dikkat çeken Uçak, kaliteyi yakalamanın, hem bölgesel hem de uluslararası alanda marka olmanın bilimsel yöntemle, ortak akılla atılacak adımlar ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle üretici bilgilendirme toplantılarının, uygun dönemlerde tüm bölgelerde devam edeceğinin müjdesini verdi. Bölgenin geleneksel ürünlerinin yanı sıra, katma değeri yüksek ürünlere yönelen üreticileri de gördüklerini ifade eden Uçak, “Bugün burada bazı üreticilerimiz Selçuk’ta ejder meyvesi üretimi yaptığından bahsetti. Sayın Kaymakamımız Muz ve Avokado konusundaki çalışmaları belirtti. Bu tür alternatif ürünlere yönelmek de ihracatımıza olumlu katkı sağlayacaktır.” dedi.

Ürün kalitesine vurgu yapan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen ise, “Bu işi iyi yapan ülkelere baktığımızda üreticiden ihracatçıya kadar tüm paydaşların birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bizim de hem üreticinin hem ihracatçının kazanacağı bir sistem ile çalışmamız gerekiyor. Artık neyi ve ne miktarda ürettiğiniz değil ne kadar kaliteli ürettiğiniz önem kazandı. Bu toplantılar ile bunları sağlayacağız” dedi.

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