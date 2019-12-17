Narenciye ihracatına Akdeniz meyve sineği önlemi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlıkça Akdeniz meyve sineğiyle etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi amacıyla "Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı" oluşturuldu. Eylem planıyla sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkanlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılması amaçlanıyor.

Plana göre, en önemli narenciye zararlısı olan Akdeniz meyve sineği, dış karantinaya tabi tutulurken, ihracatta da sıfır toleranslı olarak

değerlendiriliyor. Bu zararlıyla mücadele, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ediyor. Zararlının konukçuları arasında, kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması ve nar da yer alıyor. Meyve türlerinde önleyici kültürel tedbirlerin alınması, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadelenin birlikte değerlendirilmesiyle eş zamanlı ve toplu mücadele yapılması, başarıyı artırmada önem taşıyor.

BAHÇEDEN ÇÖPE KADAR MÜCADELE

Söz konusu zararlıyla bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, hayvan pisliği yığınları, çöp ve atık toplama alanlarında mücadele yapılması gerekiyor. Bu nedenle tüm paydaşlar tarafından sorumluluk üstlenilmesi, kendi çalışma alanlarında gerekli tedbirlerin alınması ve mücadeleye katkı sağlanması önem taşıyor.

Bu kapsamda bakanlık, mücadeleye yönelik kurumlar arası koordinasyonu yürütecek, ürün ithalat ve ihracatına yönelik kontrolleri yapacak, bitki koruma ürünlerinin ruhsat ve denetim süreçlerini yürütecek. Üniversiteler ile bakanlık enstitüleri, Akdeniz meyve sineği mücadelesine yönelik araştırma projeleri hazırlayacak ve bu alandaki yenilikler takip edecek. Türkiye'de mücadele amaçlı böceklerin doğaya salındığı steril böcek tekniğine yönelik çalışmalar yapılacak.

Üretici birlikleri, üreticiler, ziraat odaları, ihracatçı birlikleri, ticaret odaları ve ürün alıcıları ile paketleme tesisleri, bu konuda bilgilendirilecek. Zararlılara yönelik farkındalık oluşturulması için afiş ve broşür gibi eğitim materyelleri dağıtılacak. Ticaret Bakanlığı da ticaretin geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin ürün ve ülke bazında gerekli tedbirleri alarak, gerekli düzenlemeleri hayata geçirecek.

Valilik ve kaymakamlıklar, eylem planında yer alan faaliyetlerin il ve ilçelerde yürütülmesini sağlayacak. Odalar ve borsalar da üyeleri ve üreticilerde bu zararlıya yönelik farkındalık oluşturacak. Mücadele sürecinde ihtiyaç duyulacak araç ve gereçlerin temininde katkı sağlayacak. Muhtarlıklar, köy ve mahallelerde hobi bahçeleri de dahil toplu mücadele yapılması için gereken organizasyonu yürütecek.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ DE GÖREV ALACAK

İhracatçı birlikleri ve paketleme tesisleri de gerekli otokontrol çalışmalarının yürütülmesi, ürün ihracatında Akdeniz meyve sineği nedeniyle sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak. İhracatı yapılacak ürünlerde etkili kontrol gerçekleştirilecek. Bahçelerde yere dökülmüş, ağaçta kalan atık meyvelerin toplatılarak siyah poşetlerde güneş altında bırakılması için önlem alınacak.

Paketleme ve işleme tesisi çalışanlarına eğitim verilerek, bulaşık meyvenin ayıklanması, çevreye dağılmadan uygun koşullarda toplanması ve derin şekilde toprağa gömülerek imha edilmesi, çalışanlarda bulaşık meyveyi tanımaya yönelik broşürler bulundurulması, nakliye sırasında bu sineğin bulaşmasını engelleyici tedbirlerin alınması, nakliyecilerin de bu konuda bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu amaçla nakliye araçlarında soğuk zincir kullanılacak. Mücadele kapsamında, yaş meyve ve sebze işleme ve paketleme tesislerinde mor ışıktan yararlanılacak.