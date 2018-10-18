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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.10.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

’NAR’ Projesi imzalandı

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’NAR’ Projesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kritik alt bileşen teknolojisinin tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle ilgili olarak ASELSAN önderliğinde bir dizi şirketimiz ve araştırma kurumlarımız bu projeye katılımda bulunacaklar" dedi.

 

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) projesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Anonim Şirketi ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN, ODTÜ ve sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını ASELSAN Anonim Şirketi Genel Müdürü Haluk Görgün yaptı. Görgün, ”Bugün burada imzasını atacağımız ve başlayacağımız ’NAR Projesi’ ile birlikte aslında başta ASELSAN’ın üretiyor olduğu ve kullandığı ASELBOT, F16 Kızılötesi ve Füze İkaz Sistemi gibi bir çok kritik elektrooptik sistemin kızılötesi görüntüleme yapmasına olanak sağlayan elektroniklerinde ülkemizde geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış oluyor. Çalışmalar tamamlandığında yabancı ülkelerden almak zorunda olduğumuz önemli bir model ülkemizde güvence altına alınarak üretiliyor olacak. Bununla birlikte ihracatına engel teşkil edecek milli sistemlerimizin önündeki engellerde bu vesileyle aşılmış olacak" diye konuştu.

’ASELSAN ÖNDERLİĞİNDE BİR DİZİ ŞİRKETİMİZ BU PROJEYE KATILIMDA BULUNACAK’

Gerek yaşadığımız tecrübelerden gerekse ülkemizin ve bölge coğrafyasının yaşadığı tehdit ve güvenlik sorunları dikkate alındığında ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde güçlü olmamız gerektiği aşikardır" diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Günümüzün mücadelesi artık insan unsuru kadar onlara sağlanan teknolojik imkanlarla da olmakta. Bu konuda geri kalındığı zaman maalesef bunun neticeleri çok acı olabilmekte. Kritik alt bileşen teknolojisinin tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle ilgili olarak ASELSAN önderliğinde bir dizi şirketimiz ve araştırma kurumlarımız bu projeye katılımda bulunacaklar. Burada önemli olan unsur çok katılımlı olarak yürütülecek böylesi projelerde her katılımcının kendi uzmanlık alanı ile olabildiğince katma değer sağlayacak şekilde projede yer alması ve projenin sahiplenilmesi ve yürütülmesiyle ilgili kısıtlayıcı değil açık, iş birliği yapıcı ve ülkemizde mevcut tüm kabiliyet ve imkanların bir arada kullanılması gerekiyor. Gözümüzün önündeki ve elimizin altındaki kabiliyetleri değerlendirme konusunda hiçbir eksikliğe yer veremeyiz çünkü yapmamız gereken çok iş var.”

’NAR’ Projesi imzalandı

’DÜNYA’DA İLK 10’DA DEĞİL EN İYİSİ OLALIM DEMEK GEREKİYOR’

Şu anda oluşturulan kurgu aslında gönlümüzden geçen ideal olarak gerçekleşmesini istediğimiz de bir kurgu diyerek konuşmasını sürdüren Demir, ”Bir vakıf şirketimizin önderliğinde çeşitli şirketlerimiz, araştırma kurumlarımız ve üniversitelerimiz bir araya gelerek bu projeyi yürütecekler. Sadece bugün gördüğümüz kuruluş ve şirketler de bunun sınırlı kalmamasını diliyoruz ve alanda da dünyada önde gelen ülkelerden biri olmak için yapılacak çalışmaların çok geniş kapsamlı yürütülmesi ve daha iyi teknolojilerle ilgili faaliyetlerimizin devam etmesi gerekiyor. Bu çalışmaların sonu yok. Teknolojinin sonu yok. Biz bir şeyler yapıyorsak başarılarımızı bir taraftan kutlarken diğer taraftan dünya ne yapıyor, nereye gidiyor, yarın hangi adımlar atılabilir, hangi yetkinliklerimizi öne çıkartmamız gerekir ki şu veya bu alanda dünyada ilk 10 değil belki de en iyisi olalım demek gerekiyor ki mücadele sahasında güçlü olabilelim” diye konuştu.

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