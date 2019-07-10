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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Nallıhan'ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

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Nallıhan'ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki şelale eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken şelale, 50 metre yüksekliği ile manzara keyfi sunuyor.

Şifalı olduğu söyleniyor
Nallıhan’ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı Ilıcasu diye de adlandırdığı şelalenin hikayesini ise şöyle anlatıyor:

Nallıhanın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi
“Eskiden koyunlar uyuz olurdu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Bu da bölge halkı tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."

700 yıllık anıt ağaçlarının merkezi
Uyuzsuyu Şelalesi coğrafi konumu sebebiyle doğa yürüyüşlerine de olanak sağlıyor. Aynı zamanda bölgede koruma altına alınan asırlık birçok ağaca ev sahipliğini yapıyor. 700 yıllık anıt ağaçların bulunduğu bölgede aynı zamanda piknik de yapılırken seyir terasından şelale izlenebiliyor.

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