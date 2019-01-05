Nakliyecilere tahkimin avantajları anlatıldı
İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde, sektör açısından tahkimin avantajları masaya yatırıldı.
İSTANBUL Barosu konferans salonunda gerçekleşen panelde konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Tahkiminin uzmanlaşmış ve etkin bir uyuşmazlık çözüm yolu sunarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladı.
Başkan Akıncı, ISTAC ile BSEC-URTA arasında bir yıl önce imzalanan işbirliği anlaşmasına da atıfta bulunurken, sektör temsilcilerine şu mesajı verdi;
“Taşımacılık ve lojistik sektörünün, uyuşmazlık hallerinde uzmanlaşmış bir yargı hizmetine ihtiyacı var. Biz de Karadeniz hattında uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şirketleri ISTAC tahkiminin avantaj ve kolaylıklarından yararlandırmayı hedefliyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2020 yılına kadar dönem başkanlığını üstlendiği BSEC-URTA ile işbirliğimiz sayesinde, lojistik sektöründe bu farkındalık oluşmaya başladı. Bu amaçla ISTAC ile BSEC-URTA tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Türkçe-İngilizce-Rusça olarak üç dilde yayımlanan “Karayolu Taşımacılığı ve Tahkim” kitapçığının sektör için rehber olacağına inanıyoruz. Taşıma senetlerinde uyuşmazlık çözüm maddesi olarak ISTAC şartının yazılması, lojistik sektörünün tahkimden yararlanabilmesi açısından ilk adımı oluşturuyor. İstanbul Tahkim Merkezi olarak nakliye ve taşımacılık şirketlerinin her türlü ticari uyuşmazlıklarında çözüm adresi olmaya hazırız.”
DERNEK OLARAK DESTEK VERECEĞİZ
UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke de konuşmasında, taşımacılık şirketlerinin konvansiyonlara aykırı şekilde maruz kaldığı usulsüz sözleşme mağduriyeti ve sıkıntılara dikkat çekti. Taşımacılık sektörünün hukuk alanında da mağduriyet yaşamaması için, gelişen ticarete ayak uyduran hukukun kolaylaştırıcı sistemlerinden tahkim ve arabuluculuğun geliştirilmesi gerektiğini belirten Ereke, “Dernek olarak bu tür kolaylaştırıcı sistemlere destek vereceğiz” dedi.
BSEC-URTA Başkanı Aslı Gözütok ise panelde uluslararası karayolu taşımacılığı açısından tahkim ve arabuluculuk sistemin yarattığı avantajları değerlendirdi. Gözütok, ISTAC ile işbirliği sayesinde, taşımacılık ve lojistik sektörünün tahkimin yarattığı kolaylıklardan yararlanmasına zemin yaratıp destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.
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