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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
18.07.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Nakliyeciler, Soma Holding’in iki şirketinin iflasını istedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Nakliyeciler, Soma Holding’in iki şirketinin iflasını istedi

Bundan 4 yıl önce 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının işletmecisi Soma Holding’in 2 şirketi için iflas davası açıldı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi, kömürünü taşıdıkları Soma Kömür'den alacaklarını tahsil edemeyince 2 ayrı iflas davası açtı. İflası istenen Soma Holding şirketi Tilaga AŞ, Maslak’taki 56 katlı Spine Tower’ın müteahhitliğin üstlenmişti.

TÜRKİYE’NİN en büyük nakliyecilik kooperatiflerinden biri olan 350 ortaklı Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, uzun yıllar Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin ürettiği kömürlerin taşımacılığını yaptı. 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facia sonrası şirketten olan alacaklarını tahsil edemeyen kooperatif icra takibi başlattı. İcra takibi kesinleşirken şirket takibe itiraz etti. İtirazı değerlendiren icra müdürlüğü takibi durdurdu

İKİ ŞİRKETİ İÇİN DE…

Kooperatif avukatları bu kez iflas yolu ile takibe geçti. Hem Soma Kömür AŞ’ye hem de Tilaga Madencilik Ve Sınai Yatırımlar AŞ’ye karşı iflas istemli dava açıldı. 

Nakliyeciler, Soma Holding’in iki şirketinin iflasını istedi

SPİNE TOWER’I İNŞA ETMİŞTİ

Tilaga AŞ’ye karşı açılan davanın son duruşması geçen 27 Haziran’da yapıldı. Söz konusu dosyada, kooperatifin alacağı 287 bin 474 lira. Mahkeme, bir sonraki duruşma için Eylül ayı başına gün verdi. 

İflası istenen 59 milyon TL sermayeli Tilaga AŞ, Maslak’taki Spine Tower’ın müteahhitliğini üstlenmişti. Tilaga adına kayıtlı 60 kadar değerli gayrimenkule ise, alacaklı bankalar ipotek koydurmuştu. Bu arada, Tilaga AŞ üzerinde, TMSF’nin de bir tedbir kararı bulunuyor.

Nakliyeciler, Soma Holding’in iki şirketinin iflasını istedi

SOMA KÖMÜR İÇİN DE İFLAS DAVASI

Soma Nakliyeciler Kooperatifi’nin, yine iflas talebi ile Soma Kömür AŞ’ye karşı açtığı davanın son duruşması ise 12 Temmuz’da İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde yapıldı.

KÖTÜ KARAR GEÇEN HAFTA ÇIKTI

Öte yandan, Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası açılan davada karar geçen hafta çıktı. Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verilmişti.

Soma’nın patronu hacizlik oldu; gayrimenkulleri icradan satılacak
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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