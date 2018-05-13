Nakliyeciler Sitesi’ne 2000 konut

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
13.05.2018 - 01:16, Son Güncelleme:

Nakliyeciler Sitesi’ne 2000 konut

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Nakliyeciler Sitesi’ne 2000 konut

İstanbul Zeytinburnu’nda bir dönem nakliyecilerin yer aldığı alanda gayrimenkul projesi yükseliyor. Suudi Arabistan merkezli Akzirve Gayrimenkul, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceği projede 2 bin 182 konut, ofis ve ticari birim hayata geçirecek.

İSTANBUL Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi’nin bulunduğu arazide hayata geçecek gayrimenkul projesi için düğmeye basıldı. Bir dönem nakliyecilerin bulunduğu alanda Suudi Arabistan merkezli Akzirve Gayrimenkul tarafından konut, ofis ve ticari birimlerin yer alacağı bir proje inşa edilecek. Zeytinburnu’ndaki arsayı 4 yıl önce satın aldıklarını ve arsaya 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Akzirve CEO’su İbrahim Maasfeh,“Arsanın bir kısmını satın aldık bir kısmı için de kat karşılığı anlaştık. 244 tane hak sahibi var, hepsine projeden birer daire vereceğiz” dedi. Ambarlar projesinin tek parsel üzerinde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğuna dikkat çeken İbrahim Maasfeh, projeyi eylül ya da ekim ayında satışa sunacaklarını, yaklaşık 8-9 bin lira metrekare fiyatıyla satışa başlayacaklarını açıkladı.

1 MİLYARLIK MALİYET

Projenin inşaat maliyetinin 1 milyar TL olduğunu belirten İbrahim Maasfeh, “Arsayı satın aldığımız günden bu yana bölgede ciddi değer artışı oldu. Projemiz de bölgeye büyük bir değer kazandıracak. Esas değer artışı bundan sonra olacak” diye konuştu. Toplam 2 bin 182 adet bağımsız birimden oluşan projede 1.736 adet daire, 279 adet rezidans, 96 adet ofis, 71 adet ticari alan yer alıyor. 36 ay sonra konut teslimleri yapılması planlanan Akzirve Zeytinburnu projesinde 1+1’den 5+1’e kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor. Metro ve tramvaya 100 metre, metrobüse 150 metre mesafede konumlanan proje Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor.

 

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