Nakliyeciler Sitesi’ne 2000 konut
İstanbul Zeytinburnu’nda bir dönem nakliyecilerin yer aldığı alanda gayrimenkul projesi yükseliyor. Suudi Arabistan merkezli Akzirve Gayrimenkul, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceği projede 2 bin 182 konut, ofis ve ticari birim hayata geçirecek.
İSTANBUL Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi’nin bulunduğu arazide hayata geçecek gayrimenkul projesi için düğmeye basıldı. Bir dönem nakliyecilerin bulunduğu alanda Suudi Arabistan merkezli Akzirve Gayrimenkul tarafından konut, ofis ve ticari birimlerin yer alacağı bir proje inşa edilecek. Zeytinburnu’ndaki arsayı 4 yıl önce satın aldıklarını ve arsaya 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Akzirve CEO’su İbrahim Maasfeh,“Arsanın bir kısmını satın aldık bir kısmı için de kat karşılığı anlaştık. 244 tane hak sahibi var, hepsine projeden birer daire vereceğiz” dedi. Ambarlar projesinin tek parsel üzerinde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğuna dikkat çeken İbrahim Maasfeh, projeyi eylül ya da ekim ayında satışa sunacaklarını, yaklaşık 8-9 bin lira metrekare fiyatıyla satışa başlayacaklarını açıkladı.
1 MİLYARLIK MALİYET
Projenin inşaat maliyetinin 1 milyar TL olduğunu belirten İbrahim Maasfeh, “Arsayı satın aldığımız günden bu yana bölgede ciddi değer artışı oldu. Projemiz de bölgeye büyük bir değer kazandıracak. Esas değer artışı bundan sonra olacak” diye konuştu. Toplam 2 bin 182 adet bağımsız birimden oluşan projede 1.736 adet daire, 279 adet rezidans, 96 adet ofis, 71 adet ticari alan yer alıyor. 36 ay sonra konut teslimleri yapılması planlanan Akzirve Zeytinburnu projesinde 1+1’den 5+1’e kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor. Metro ve tramvaya 100 metre, metrobüse 150 metre mesafede konumlanan proje Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle