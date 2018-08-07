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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
07.08.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu’nun 'kayıp kızı' ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor

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Naim Süleymanoğlu’nun 'kayıp kızı' ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı sonrası Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı DNA incelemesine göre, Japon gazeteci Kyoko Mori’nin 27 yaşındaki kızı Sekai Mori’nin babası Naim Süleymanoğlu. Bu sonuçla birlikte, Japon Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Süleymanoğlu’nun mirası 4 kişiye bölünmüş olacak.

NAİM Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım’da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü haltercinin vefatı sonrası dikkat çekici bir babalık davası açıldı. Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun babası olduğunu öne sürerek dava açtı. Mori’nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori’nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

YASAL MİRASÇI OLUYOR
Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR
Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu’ndan geriye ikisi İstanbul’da biri Ankara’da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu’nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlunun kızlarından davaya itiraz
Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından davaya itiraz

O PARA İÇİN DAVA AÇACAĞIZ
Süleymanoğlu’ndan geriye ise 2 milyon lirayı bulan 4-5 gayrimenkul bulunuyor. Süleymanoğlu’nun vefatından 4 ay önce kardeşi M. Süleymanoğlu’na 2 milyon liralık para transferi yaptığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanoğlu Antalya’da bulunan 6 dönümlük arazisini satarak nakde çevirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “Vefatından kısa süre önce böyle bir para transferi yaptığını belirledik. Çocuklarına kalmaması için böyle bir işlem yaptığını düşünüyoruz. Bu para ile ilgili de alacak davası açacağız” dedi.

Naim Süleymanoğlunun mezarı açıldı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı

 

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