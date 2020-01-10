Nafaka yasası ile ilgili son durum: 'Ortalama 270 lira'

Nafaka yasası hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli bir açıklama yapıldı.

Nafaka konusunda tüm tarafları dinlediğini söyleyen Bakan Selçuk, “Nafaka ortalaması 270 lira. Ve bu da çoğu zaman ödenmiyor. Nüfusun yoğunluğu olarak bakıldığında kadınlar daha mağdur. Biz bu konulara kadın-erkek olarak değil, hak ve hukuk temelli bakıyoruz. Sistemde yüzde 10’luk kesim mağdur olduysa, ona da çözüm bulmamız gerekiyor. ‘Nafaka süresiz olmasın’, ‘minimum iki yıl maksimum evli kalınan süre olsun’ gibi değişik alternatifler konuşuluyor. Adalet Bakanlığımız ile beraber optimal bir çözüm bulmak için tüm taraflarla istişarelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.