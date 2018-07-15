Nadir madenler için özel enstitü
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ‘Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’ (NATEN) kuruldu.
TÜBİTAK, TÜBA, TAEK, MTA gibi özel yapılandırılan bu kurum; skandiyum, yitriyum ve lantanitlerin değerli kimyasalları barındıran nadir elementleri araştıracak. Japonların “teknoloji tohumu”, ABD’nin “teknolojik metal” diye adlandırıldığı bu taşlar, metalurji, seramik, cam, nükleer, petrokimya, elektrik-elektronik alanlarında geleceğin madeni olarak önem taşıyor. NATEN, nadir elementlerde kısa, orta ve uzun dönem politika ve strateji kararları için gerekli bilgileri oluşturacak. Enstitü, dair toprak elementlerinin geniş şekilde kullanımı, ürün ve teknolojinin geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla araştırma yaptıracak.
AB YENİDEN DIŞİŞLERİNDE
AB Bakanlığının kalkmasının ardından Dışişleri Bakanlığına bağlı “AB Başkanlığı” kuruldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı olacak. Bu birim, Türkiye’nin AB organlarıyla ilişkilerini yürütmek, AB ile Türkiye ortaklık çalışmalarını ve katılım müzakerelerinin koordinasyonunu sağlamak, AB müktesebatı, ekonomik kriterler ve siyasi kriterler alanında uyum çalışmalarını koordine etmekle görevlendirildi. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi de ayrı bir başkanlık halinde kuruldu.
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