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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Naci Ağbal'dan önemli bütçe kanunu teklifi açıklaması

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Naci Ağbal'dan önemli bütçe kanunu teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, bütçeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi" hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor. 

Ağbal, "Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri" dedi.

Ağbal sözlerine şöyle devam etti:

Mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecek.

Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacak.

2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır.

İç tasarruflarımızın artırılması, finansal istikrarımızın güçlendirilmesi önemli önceliklerimizden birini oluşturacak.

2020 yılında bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 yılı bütçesi ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim yaklaşımımıza uygun olarak hazırlandı.

2020 yılı bütçesinden 176,1 milyar TL kaynağı doğrudan eğitime ayırıyoruz, bütçenin yaklaşık yüzde 16,1'i.

2020'de bütçede savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak.

2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı.

Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz.

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