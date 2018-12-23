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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.12.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Naci Ağbal'dan gayrimenkul borsası açıklaması

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Naci Ağbal'dan gayrimenkul borsası açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS'a çok önem veriyorum. İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerini belirterek, "Türkiye’de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD Expo kapanışında GABORAS'tan övgüyle bahsetmesi üzerine projeye hız verildi.
Bu kapsamda Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın amaçları, hedefleri ve işleyiş şekli hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a detaylı bilgilendirme yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı da olan Ağbal'ın ziyaretinde MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Hikmet Köse, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse, GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Mehmet Metin Eker ile heyet temsilcileri ve bürokratlar hazır bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta, big-data ve yapay zeka marifetiyle üretilen, ilk etapta güvenli alım-satım platformunun oluşturulması, akabinde gayrimenkul sermayesinin menkulleşmesine dair borsalaşma sürecinin detayları anlatıldı.
Toplantıda, GABORAS'a ilişkin detaylı sunum gerçekleştirildi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ALICI ÇEKECEK"
Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, değer karmaşasının ortadan kalkması konusunda çalışmaları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada güvenli alım-satım platformundan tam teşekküllü borsaya giden süreçte sektörün regüle edilmesini, sektörün bilgiyi ön plana çıkarıp dijitalleşmesini konuşuyoruz. Böyle güvenli bir sistem, bizi menkul kıymetleştirmeye götürebilir. Gayrimenkulün barınma aracı olmaktan çıkıp, yatırım ve borsada işlem görecek sermaye birikim alanı olmasından bahsediyoruz. Gayrimenkul ve türevlerine yatırım yapacakların, ihtiyaç duyacağı her türlü data şeffaf bir şekilde sunuluyor."

Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerinin altını çizerek, GABORAS'a çok önem verdiğini vurguladı.  GABORAS'ın İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşündüğünü aktaran Ağbal, "Türkiye'de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"
GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektöründeki değer karmaşasının giderilmesiyle birlikte sektörün azametini ortaya çıkarabileceklerini ve gayrimenkul ihracını gerçekleştirebileceklerini bildirdi. MÜSİAD'ın 87 ülkede 200'den fazla şubeden oluşan uluslararası bir ağa sahip olduğunu ve bu potansiyeli gayrimenkul ihracı konusunda seferber ettiğini aktaran Altun, sadece Türkiye gayrimenkul piyasasını düzenlemekten bahsetmediklerini kaydetti.

Altun, "Türkiye merkezli tüm dünyaya örnek olacak, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımımızı destekleyen big-data algoritmalarımızı, yapay zeka yönetiyor. Blok zinciri sisteminin de entegrasyonuyla dijital tapu el değiştirmelerinin ve değer takasının yolu açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM BİRİMLERİMİZLE SEFERBERLİK HALİNDEYİZ"
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, uluslararası dijital platformu tamamladıklarını ve borsa altyapısı için büyük oranda hazırlıklı olduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borsanın hızlandırılması talimatı sonrası ulusal ve uluslararası tüm birimleri ile seferberlik halinde olduklarını vurgulayan Kaan, bugüne kadar GABORAS'a ilişkin yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

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