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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

MXGP, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak

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MXGP, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak

Dünya Motokros Şampiyonası, Türkiye'nin tanıtımına 200 milyon avroluk katkı sağlayacak. Organizasyon süresince Afyonkarahisar ve bölgesine 10 milyon lira ekonomik girdi hedefleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP), ülkeye 200 milyon avro tutarında tanıtım katkısı sağlaması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 6-8 Eylül'de ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, ülkenin tanıtımına değer katacak.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri 250 bin metrekarelik alandaki organizasyon için çalışmalarını sürdürüyor. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP, MX2 ve WMX kategorilerinde 90 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyona için yarışçıların ekipmanları, takım ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileri de sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat özelliği taşıyor. Organizasyon 57 televizyon kuruluşu tarafından 176 ülkeye canlı olarak ulaştırılırken, Türkiye için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü yarış öncesi izleyicilerle buluşacak. Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, MotorsportTV gibi yayıncıların yer aldığı network vasıtasıyla 7 kıtada da yayınlanan organizasyon geçen yıl 1,8 milyar sporsevere ulaştırıldı. Bu yıl Çin'in en büyük spor yayıncısı Sina Sports'un da eklenmesiyle izleyici potansiyelinin 3,3 milyarı geçmesi bekleniyor. Organizasyon, dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım (PR) çalışmalarının da eklenmesiyle geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 145 milyon avroluk katkı sağladı. Çin'deki potansiyelle birlikte bu rakımın bu sene 200 milyon avroya ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL TANITIM
Geçen yıl, ABD ve Amerika kıtasının en çok izlenen kanallarından FoxSports'ta organizasyonun iki günlük canlı yayını sırasında Afyonkarahisar ismi 76, Türkiye ise 135 kez kullanıldı. Fox Sports yorumcuları Türkiye'nin sportif organizasyonlardaki başarılarına dair yorumlarını da izleyicileriyle paylaşırken, Avrupa'nın en büyük spor yayıncısı Eurosport, Türkiye tanıtım filminin ardından ülkenin sportif başarılarına da geniş yer ayırdı. Eurosport, geçen yıl en iyi teknik altyapı ödülünü alan Afyonkarahisar pistiyle ilgili yorumlarda da Türkiye'nin tüm spor branşlarına verdiği öneme dair değerlendirmelere yer verdi.

GOOGLE'DA AFYONKARAHİSAR ARANDI
Geçen yıl eylül ayında ilk kez Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Ayfonkarahisar, organizasyonun hemen ardından arama motoru Google aramalarında da eylül-aralık döneminde, aynı dönemde önceki yıllara göre büyük bir artış gösterdi.

2017 yılı istatistiklerinde Afyonkarahisar dünya genelinde tatil, lokum, mermer, termal, turizm gibi kelimelerle 2 milyon 486 bin 370 kez aranırken, bu rakam Eylül 2018-Eylül 2019 dönemlerinde 7 milyon 475 bin 183 oldu. Organizasyona dair videolar ve içerikler MXGP organizasyonu, Yamaha, Kawasaki, Honda, Monster, FIM gibi kurum ve şirketlerin sosyal medya ağlarıyla yaklaşık 56 milyonluk bir erişime ulaştı.

Organizasyon hazırlık günlerini de kapsayan 5 günlük sürede, takımlar, sporcular ve izleyicilerin ulaşım, konaklama, günlük tüketim ve hediyelik alışverişleriyle bölgeye yaklaşık 10 milyon liranın üzerinde bir ekonomi sağlaması bekleniyor.

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