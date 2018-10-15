Müze yerine elektrikçi gezdi
Akıllı enerji yönetimi çözümleri geliştiren Fransız devi Schneider Electric’in Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Leong, İstanbul ziyaretinde elektrikçiler çarşısına giderek esnafla konuştu. Leong, “Müzeleri gezmek çok isterdim ancak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. İş ve kader ortaklığı yaptığımız esnafı ziyaret etmeyi daha verimli buldum” dedi.
Elektrik yönetimi için akıllı teknolojiler geliştiren Schneider Electric’in Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Leong, İnovasyon Zirvesi kapsamında İstanbul’a geldi. Leong‘un İstanbul’daki ilk yaptığı ise Karaköy Bankalar Caddesi ve Şişhane’deki elektrikçiler çarşısına gitmek oldu. Elektrik sarf malzemeleri satan dükkanlara giren Leong, esnafla piyasanın ve rekabetin durumu hakkında sohbet etti. İstanbul’a ilk kez 30 yıl önce genç bir turist olarak geldiğini ifade eden Leong, “İkinci gelişimde bu büyülü şehri, tarihi mekanlarını, müzelerini gezmek çok isterdim ancak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. İş ve kader ortaklığı yaptığımız esnafı ziyaret etmeyi daha verimli buldum. Türkiye ekonomisi son derece güçlü ve dalgalanmalara dayanıklı, kısa süreli sıkıntılar olabilir ancak esnafla sohbetimden de anladığım kadarıyla dayanışmayla bu sıkıntılı günlerden hızla çıkılabilir. Biz Schneider Electric olarak, kendilerini her zaman desteklemeye ve gerekli motivasyonu sağlamaya hazırız” diye konuştu.
BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Leong, Türkiye pazarının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bizim misyonumuz teknolojiyi ekonomiye kaynaştırmak ve güç katmasını sağlamak. Biz Türkiye’de 1988’den bu yana üretim yapıyoruz. Türkiye’ye çok büyük yatırımlar yaptık. Türkiye’de 2 fabrika 2 bini aşkın çalışanımızla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışıyoruz. Türkiye pazarı büyük potansiyele sahip. Biz Schneider Electric olarak sürekli Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Leong, kendilerinin 40 yıl önce küçük bir teknoloji şirketi olarak işe başladık-larını anımsatarak, her yıl gelirlerinin yüzde 5’ini Ar-Ge’ye, Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 45’ini nesnelerin internetine ayırdıklarını, buna ise yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi. Leong, “Biz Schneider Electric olarak global strateji geliştiren ancak yerel davranan ve uygulayan bir şirketiz. Yerel demek ortaklarla çalışmak demek. Farklı ortaklarımız var. Teknolojimizi bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız ortaklarımızın sayısı 650 bin. Yani her ülkede yüzlerce ortağımız var” ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR
Şirketin düzenlediği 10 ülkeden 1700 kişinin katıldığı İstanbul İnovasyon Zirvesi’de konuşan Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg ise yeni dijital ekonominin ilk örneklerinin başarıya ulaştığını söyledi. Herzberg, “Dünya, dijital ekonomide yaşanan patlamayla daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ ve büyük veri analizi gibi teknolojiler, şirketleri daha verimli ve yenilikçi hale getirerek rekabet avantajlarını arttırıyor” diye konuştu. Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Türkiye’yi kapsayan bu bölgede de gerek kamusal yatırımlar gerek kurumsal girişimlerle bu alanda önemli başarılara imza atıldığını belirten Herzberg, “Sorumlu bir endüstri lideri olarak, yeniliklerimizin müşterilerimize ve iş ortaklarımıza enerji yönetimi ve otomasyonda başarılı bir dijital dönüşüm sağlamaları konusunda nasıl destek olduğunu göstermeliyiz” diye konuştu.
YENİ İŞ FIRSATLARI VAR
SCHNEIDER Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer da hızla gelişen dijitalleşmenin yeni iş fırsatları doğurduğunu, insanların yaşam standartları yükseldiğini, bu sayede yaratıcı çözümlerle enerji, dijitalleşme, sanayi ve ekonomide gerçek bir dönüşüm yaratmanın mümkün olduğunu belirtti. Tuncer, “Schneider Electric’in sunduğu sıra dışı çözümler ve teknolojiler de bu amaçla geliştiriliyor ve insanlığın hizmetine sunuluyor. Hedefimiz Dijital Ekonomi’nin liderlerini sağladığımız teknoloji ve danışmanlıkla desteklemeye devam etmek” dedi.
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