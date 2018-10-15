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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
15.10.2018 - 23:11, Son Güncelleme:

Müze yerine elektrikçi gezdi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Müze yerine elektrikçi gezdi

Akıllı enerji yönetimi çözümleri geliştiren Fransız devi Schneider Electric’in Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Leong, İstanbul ziyaretinde elektrikçiler çarşısına giderek esnafla konuştu. Leong, “Müzeleri gezmek çok isterdim ancak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. İş ve kader ortaklığı yaptığımız esnafı ziyaret etmeyi daha verimli buldum” dedi.

Elektrik yönetimi için akıllı teknolojiler geliştiren Schneider Electric’in Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Leong, İnovasyon Zirvesi kapsamında İstanbul’a geldi. Leong‘un İstanbul’daki ilk yaptığı ise Karaköy Bankalar Caddesi ve Şişhane’deki elektrikçiler çarşısına gitmek oldu. Elektrik sarf malzemeleri satan dükkanlara giren Leong, esnafla piyasanın ve rekabetin durumu hakkında sohbet etti. İstanbul’a ilk kez 30 yıl önce genç bir turist olarak geldiğini ifade eden Leong, “İkinci gelişimde bu büyülü şehri, tarihi mekanlarını, müzelerini gezmek çok isterdim ancak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. İş ve kader ortaklığı yaptığımız esnafı ziyaret etmeyi daha verimli buldum. Türkiye ekonomisi son derece güçlü ve dalgalanmalara dayanıklı, kısa süreli sıkıntılar olabilir ancak esnafla sohbetimden de anladığım kadarıyla dayanışmayla bu sıkıntılı günlerden hızla çıkılabilir. Biz Schneider Electric olarak, kendilerini her zaman desteklemeye ve gerekli motivasyonu sağlamaya hazırız” diye konuştu.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Leong, Türkiye pazarının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bizim misyonumuz teknolojiyi ekonomiye kaynaştırmak ve güç katmasını sağlamak. Biz Türkiye’de 1988’den bu yana üretim yapıyoruz. Türkiye’ye çok büyük yatırımlar yaptık. Türkiye’de 2 fabrika 2 bini aşkın çalışanımızla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışıyoruz. Türkiye pazarı büyük potansiyele sahip. Biz Schneider Electric olarak sürekli Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Leong, kendilerinin 40 yıl önce küçük bir teknoloji şirketi olarak işe başladık-larını anımsatarak, her yıl gelirlerinin yüzde 5’ini Ar-Ge’ye, Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 45’ini nesnelerin internetine ayırdıklarını, buna ise yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi. Leong, “Biz Schneider Electric olarak global strateji geliştiren ancak yerel davranan ve uygulayan bir şirketiz. Yerel demek ortaklarla çalışmak demek. Farklı ortaklarımız var. Teknolojimizi bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız ortaklarımızın sayısı 650 bin. Yani her ülkede yüzlerce ortağımız var” ifadelerini kullandı.

Müze yerine elektrikçi gezdi

YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR

Şirketin düzenlediği 10 ülkeden 1700 kişinin katıldığı İstanbul İnovasyon Zirvesi’de konuşan Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg ise yeni dijital ekonominin ilk örneklerinin başarıya ulaştığını söyledi. Herzberg, “Dünya, dijital ekonomide yaşanan patlamayla daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ ve büyük veri analizi gibi teknolojiler, şirketleri daha verimli ve yenilikçi hale getirerek rekabet avantajlarını arttırıyor” diye konuştu. Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Türkiye’yi kapsayan bu bölgede de gerek kamusal yatırımlar gerek kurumsal girişimlerle bu alanda önemli başarılara imza atıldığını belirten Herzberg, “Sorumlu bir endüstri lideri olarak, yeniliklerimizin müşterilerimize ve iş ortaklarımıza enerji yönetimi ve otomasyonda başarılı bir dijital dönüşüm sağlamaları konusunda nasıl destek olduğunu göstermeliyiz” diye konuştu.

YENİ İŞ FIRSATLARI VAR

SCHNEIDER Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer da hızla gelişen dijitalleşmenin yeni iş fırsatları doğurduğunu, insanların yaşam standartları yükseldiğini, bu sayede yaratıcı çözümlerle enerji, dijitalleşme, sanayi ve ekonomide gerçek bir dönüşüm yaratmanın mümkün olduğunu belirtti. Tuncer, “Schneider Electric’in sunduğu sıra dışı çözümler ve teknolojiler de bu amaçla geliştiriliyor ve insanlığın hizmetine sunuluyor. Hedefimiz Dijital Ekonomi’nin liderlerini sağladığımız teknoloji ve danışmanlıkla desteklemeye devam etmek” dedi.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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