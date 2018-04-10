Mutullah Yolbulan hayatını kaybetti
Karabük iş dünyasının önemli isimlerinden olan Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
1930 Kayseri doğumlu olan ve 88 yaşında vefat eden Mutullah Yolbulan son iki yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yolbulan’ın vefatı kentte üzüntüye neden oldu.
Yolbulan’ın cenazesi İstanbul’dan Karabük’e getirilerek Salı günü öğle namazına müteakip Ulucamii'de kılınacak cenaze namazı sonrası Öğlebeli mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
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