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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Mutfakçılar Afrika pazarına Fildişi'nden girecek

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Mutfakçılar Afrika pazarına Fildişi'nden girecek

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, "Fildişi'nde Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız. Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız". Afrika'nın ucuz ve çorak olduğu, açlık ve susuzluk yaşandığı düşünülür. Evet bir kısmı fakir ama bir kısmı da ciddi zengin ve buralarda önemli pazarlar var" açıklamasında bulundu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Sahra Altı Afrika'ya Fildişi üzerinden gireceklerini belirterek, "Fildişi'nde Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Önder yaptığı açıklamayla Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Fildişi'ne sektörel heyet ziyareti düzenlediklerini ifade ederek, burada Fildişi ve çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluşarak önemli bağlantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Fildişi'ne düzenledikleri sektörel heyetin önemli bağlantılar gerçekleştirdiğini belirten Önder, "Fildişi'nde Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız." ifadesini kullandı.

Afrika ve özellikle de Sahra Altı Afrika'nın yıllardır ihmal edilen pazarların başında geldiğini aktaran Önder, "Yaptığımız temaslarda gördük ki Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar pazarda çok hakimler. Üstelik çok kaliteli ve çok pahalı ürünlerle bu pazarda yer almışlar. Aslında Afrika ile ilgili yanlış bir ön yargı var. Afrika'nın ucuz ve çorak olduğu, açlık ve susuzluk yaşandığı düşünülür. Evet bir kısmı fakir ama bir kısmı da ciddi zengin ve buralarda önemli pazarlar var. Bunu göz önünde bulundurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fildişi'nin hem Sahra Altı Afrika’nın hem de Batı Afrika’nın açılan kapısı olduğuna işaret eden Önder, ülkenin son 3 yılda arka arkaya yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü, işsizliğin yüzde 2,6'ya düştüğünü, milli gelirin de 4 bin doların üzerine çıktığını kaydetti.

"BATI AFRİKA'DA İŞİMİZ BİRAZ DAHA KOLAY"
Fildişi'nin ev ve mutfak eşyalarında 34,4 milyon dolarlık bir ithalatı olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Bizim sektörümüzün toplam ihracatı sadece 1,1 milyon dolar. Çin 18,9 milyon dolarla ilk sırada. Arkasından 4,5 milyon dolarla Fransa geliyor. EVSİD olarak ana amacımız bu bölgeye olan ihracatımızı artırmak ve Batı Afrika ile çalışmak. Biz kalite ve fiyatla öne çıkacağız. Türk ürünlerine yaklaşım da çok iyi. En önemli avantajlarımızdan birisi Batı Afrika’daki ticaretin çoğunun Lübnan’ın elinde olması. Lübnanlılar Türkleri iyi biliyor, sempati besliyor ve seviyor. Batı Afrika'da işimiz biraz daha kolay."

Türkiye'den Fildişi'ne 20 firma ile geldiklerini ve Fildişi'nin yanında Gana, Mali, Liberya, Burkina Faso ve Senegal’den de önemli alıcıların etkinliğe katıldığını aktaran Önder, "Toplamda 150 milyon dolarlık bir pazar ile buluştuk ve ileriye yönelik kritik temaslar gerçekleştirdik." diye devam etti.

"ÇİLEK DEĞİL CEVİZ AĞACI EKİYORUZ"
Önder, 4 yıl önce ticaret heyetleri düzenlemeye başladıklarında ilk baktıkları ülkelerin Latin Amerika ve Uzak Doğu olduğunu anımsatarak, "Latin Amerika’da ciddi büyümemiz var. Gidip orada heyet yaptık sonrasında onları gittiğimiz fuarlara davet ettik. Gittiğimiz ülkelerden filtrelenmiş en iyi bütün satın almacıları ülkemize çağırıyoruz. Hep söylüyorum; biz çilek değil, ceviz ağacı ekiyoruz. Faydasını 4-5 yıl sonra göreceğiz diyordum ama biz faydalarını çok kısa zamanda görmeye, gittiğimiz her yere mal satmaya başladık. Satın almacılarla bağlantıyı kesmiyoruz. Orta ve uzun vadede kalıcı hale gelebilmek, pazarda öyle büyümek çok önemli. Bu da iletişimle oluyor. İletişimi koparmadan bu işi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplamda 11 ülkede etkinlik yapacaklarını ve tüm takvimin belli olduğunu ifade eden Önder, "Önceden planlamış olmak riskli görülebilir ama herkes neyin, ne zaman ve nerede olacağını bilecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İnsanlar planını ona göre yapacak, biz buralara hangi firmalarla geleceğimizi daha erken bildireceğiz, buradaki firma daha iyi çalışacak, etkinliklerin niteliği daha da artacak. Çok daha faydalı aslında." bilgilerini verdi. 

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