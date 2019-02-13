Mutfak sektöründen cari açığın çözümüne çifte katkı

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, bu yıl 8-12 Şubat'ta 71'inci kez düzenlenen Uluslararası Mutfak Eşyaları, Ev Dekorasyonu, Züccaciye, Aksesuar ve Hediyelik Eşya Fuarı Ambiente 2019'a, 100 bireysel ve 65 milli katılım olmak üzere toplam 165 firma ile katıldı.

Türkiye, söz konusu katılımcı sayısıyla Ambiente 2019'da Çin, Hindistan ve İtalya'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Ambiente Fuarı'nın 71 yıldır yapılmasına karşın Türkiye'nin son 24 yıldır katılım gösterdiğini belirterek, "50 yıl geriden gelip şu anda 200 milyar dolar olan dünya mutfak sektöründe sekizinci sıraya ulaştık. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en önemli tedarikçilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.



Mutfak ürünleri sektöründe ihracatın geçen yıl yüzde 9'luk artışla 4,55 milyar dolara ulaştığını aktaran Öztiryaki, ithalatın ise 1,05 milyar olduğuna dikkat çekti.

Öztiryaki, geçen yıla göre ihracat birim fiyatlarını da kilogram başına 3,4 dolardan 3,6 dolara çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sektörümüz ülkemize 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı. Mutfak sektörü bir yandan ihracatını artırırken diğer taraftan ithal ürünleri Türkiye'de üreterek cari açık probleminin çözümüne çifte katkı sağlıyor. Daha önce ağırlıklı olarak ithal edilen küçük ev aletleri ve termos gibi ürünlerin ülkemizde üretimi giderek artıyor. İthalat 2018'de yüzde 18 geriledi. Üstelik bu sadece 2018'e özgü bir durum değil, son yıllarda giderek güçlenen bir trend. Sunduğumuz kalite, fiyat ve ulaşım avantajlarıyla sektörümüzün önü çok açık. Bu yıl mutfak eşyalarında ihracat hedefimizi 6 milyar doları aşmak olarak belirledik."

"MUTFAK SEKTÖRÜNDE ÇİN'DEN ÖNDEYİZ"



Tahsin Öztiryaki, mutfak sektörünün pratik ve hızlı çözüm sunabildiğine değinerek, Avrupa'ya yakınlığın ciddi bir rekabet üstünlüğü sağladığına işaret etti.

Türkiye'nin, kısa sürede tedarik, esnek sipariş miktarı ve güvenilirlik açısından mutfak sektöründe Çin'den önde olduğunu aktaran Öztiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin'den bir malı beş ayda alamazsınız, bizde ise maksimum bir ay sürüyor. Ayrıca plastikte Çin'den daha rekabetçi fiyatlar verebiliyoruz. Herkes şu anda ihracata inanmış durumda. Biz birlik olarak ihracatın Türkiye için en önemli iş olduğuna ve her firmanın ürettiğinin yüzde 50'sini ihraç etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sektörün iki önemli derneği olan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) ile ihracatı artırmak için iş birliği yapıyoruz. İkisiyle de birlikte hareket ediyoruz, hepsine yardımcı oluyoruz. İhracatı daha da ileriye taşımak için 'Mutfak sektör ailesi' oluşturduk."

Türkiye'nin 150 ülkeye ihracatı olduğu bilgisini veren Öztiryaki, Ur-Ge çalışmalarının bu yılki faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Öztiryaki, endüstriyel mutfak sektöründe ikinci Ur-Ge'yi açtıkları, mutfak sektöründe de üçüncüye başlayacaklarından bahsederek "Alüminyum, bakır, yapı, bağlantı elemanları ve mutfak sektörlerinde bu yıl toplamda 12 Ur-Ge projesi yapmış olacağız. Birliğimizce aktif yürüttüğümüz 5 farklı Ur-Ge projesiyle geçen yıl 121 Türk firmasını 369 yabancı firmayla buluşturduk ve bin 323 görüşme gerçekleştirildi. Şu anda ölçümleme de yapıyoruz. Ur-Ge’de olan firmalarının o ülkelere ihracatı yüzde 15 ila 20 arasında arttı." ifadelerini kullandı.



"TASARIMA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"



Tahsin Öztiryaki, ihracatın yüzde 50'sini AB ülkelerine yaptıklarını ve bu ülkeler içerisinde de Almanya'nın bir numaralı pazar olduğunu bildirdi.

Avrupa ülkelerinin gelecek dönemde de en önemli hedef olmaya devam edeceğini aktaran Öztiryaki, bunun yanında yeni pazarlara yöneldiklerini de dile getirdi.

Öztiryaki, son dönemde Mısır'da çok güçlü olduklarını, Ürdün ve Cezayir'le ise bazı problemlerin çözülmesi gerektiğini belirterek, "Cezayir bizden gümrük vergisi alıyor, AB ülkelerinden almıyor. Amerika'nın da önemli pazarlarımızdan birisi olmasını istiyoruz. Hindistan gelişen pazarlarımızdan birisi. Mutfak eşyasında yaptıkları ürünler bizim kalitede değil. Hindistan'da daha güçlü hale gelebiliriz. Afrika'da güvenilir bir ülke olduk. Latin Amerika ve Orta Afrika da bizim için önemli bir alan." değerlendirmelerini yaptı.



İDDMİB olarak tasarıma çok önem verdiklerini vurgulayan Öztiryaki, 14 yıldır tasarım yarışması yaptıklarını ve kazanan gençleri Ticaret Bakanlığı'nın da desteğiyle yurt dışındaki okullara yolladıklarını, ayrıca Avrupa ve Türkiye'de tek olan bir endüstriyel tasarım meslek lisesi kurduklarını anımsattı.



"FİRMALARIMIZ BU FUARDAN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ YAPARAK DÖNECEK"



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de züccaciye ve ev aksesuarları alanında dünyanın en önemli uluslararası fuarı olan Ambiente 2019’a katılmanın Türk firmaları için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bu yıl 24'üncü kez milli katılım organizasyonu düzenlenen fuara Türk firmaların katılımının her geçen yıl arttığına işaret eden Pelister, "Küresel rekabetin arttığı günümüzde en yeni ürünler ve markalar tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Uluslararası fuarlar, Türk firmalarımızın da kendi markalarını tanıtabilmesi, yeni ürünleri, teknolojileri öğrenebilmesi açısından çok büyük bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki katılımcı tüm firmalarımız bu fuardan önemli iş birlikleri yaparak dönecek." ifadelerini kullandı.



