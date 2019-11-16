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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.11.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Mutfak sektöründe 3 milyar dolarlık ihracat

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Mutfak sektöründe 3 milyar dolarlık ihracat

Ev ve mutfak eşyaları sektörüne ilişkin markaların yer aldığı Üçüncü Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici& Markalar Fuarı Home Concept 95 ülkeden 20 bin ziyaretçi hedefi ile 17 Kasıma kadar İstanbul Fuar Merkezinde ziyaret edilebilecek.

Perşembe günü açılan fuar, protokol konuşmaları ve kurdele kesim töreni ile başladı. Törene, Brezilya Başkonsolosu Felipe Flores Pinto, İstoç Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, İstoçDer Başkanı Kısmet Şener, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (Evsid) Başkanı Burak Önder katıldı.

Yüzlerce temsilcinin yer aldığı organizasyon, farklı coğrafyalardan gelen katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkan sağlayan fuar, Türkiye'de her geçen yıl büyüyen sektörlerden biri olan züccaciye pazarını, sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Home Concept fuarının kısa zamanda önemli bir noktaya geldiğini belirten Evsid Başkanı Burak Önder, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ülke olarak değişen ve gelişen dünyada teknolojiyi, ilimi, sanayiyi iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yerel değil evrensel bir bakış açışı ile dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Büyük balığın değil hızlı balığın aktif olduğu ve akıl terinin hakim olduğu bir dünyadayız. Türkiye mutfak eşyaları sektörü olarak 3 milyar dolar ihracat hacmine dayandı. Dünya sıralamasında iyi durumdayız ama yine de hedeflerimiz büyük.

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