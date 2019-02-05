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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta

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Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta

İMMİB tarafından 24 yıldır milli katılım organizasyonu ile Türk ürünlerinin görücüye çıktığı ve bu yıl 165 Türk firmasının katılacağı Ambiente 2019, 8 Şubat'ta Frankfurt'ta kapılarını açacak.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 24 yıldır milli katılım organizasyonunun düzenlendiği Uluslararası Mutfak Eşyası, Ev Dekorasyonu, Züccaciye, Aksesuar ve Hediyelik Eşya Fuarı-Ambiente 2019, 8 Şubat'ta Frankfurt'ta kapılarını açacak.

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, Ambiente Fuarı'na bu yıl 165 Türk firması katılacak. Bu yıl 4 bin 500 civarında katılımcının yer alması öngörülen fuarı, yaklaşık 140 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İMMİB tarafından 24 yıldır milli iştirak organizasyonu gerçekleştirilen fuar, katılımcı firmaların ihracatta önemli mesafeler katetmesi bakımından Türk firmaları için büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yıl düzenlenen fuara başta İtalya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD, Hollanda, İspanya, Türkiye, Güney Kore ve İsviçre'den olmak üzere çok sayıda ziyaretçinin katıldığını bildirdi.

2007'de 37 firmanın milli düzeyde katılım gösterirken, bu sayının 2019'da 65'e yükseldiğini belirten Öztiryaki, "Ayrıca, bu yıl 100 bireysel katılımcımız da olacak. Milli düzeyde ve bireysel olarak katılan toplam Türk firması sayımız geçen yıl 150 iken, bu yıl 165'e yükseldi. Her yıl katılımcı sayımızda artış içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNİN ALMANYA'DA BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR"
Tahsin Öztiryaki, dünyada mutfak eşyası ve küçük elektrikli ev aletleri sektöründe 2. büyük ithalatçı konumunu korumaya devam eden Almanya'nın 2017 sonu itibarıyla mutfak eşyası ithalatının 14,8 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin Almanya'ya bu alandaki ihracatının ise geçen yıl 386 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Öztiryaki, Ambiente Fuarı'na her yıl düzenli olarak katılım sağlanmasının, Almanya piyasasında Türk ürünlerinin bilinirliğini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya'ya en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları buzdolabı-dondurucular, elektrikli ocaklar, demir-çelik mutfak eşyalarından pişirme ekipmanları ve cam mutfak eşyaları... Dünyada mutfak ve ev eşyası ithalatında 2. sırada olan Almanya'nın en büyük tedarikçisi olabilme koşullarına sahip olan ülkemizin, sektöre yönelik olarak Almanya'ya yapılan heyet, fuar, ticari organizasyonlar, ikili görüşmeler gibi tüm ticari faaliyetlere katılmasında fayda görüyoruz."

"MARKA TANITIMLARI İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT"
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de züccaciye ve ev aksesuarları alanında dünyanın en önemli uluslararası fuarı olan Ambiente 2019'a katılmanın Türk firmaları için önemine dikkati çekti.

Pelister, "Küresel rekabetin arttığı günümüzde en yeni ürünler ve markalar tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Uluslararası fuarlar, Türk firmalarımızın da kendi markalarını tanıtabilmesi, yeni ürünleri, teknolojileri öğrenebilmesi açısından çok büyük bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki katılımcı tüm firmalarımız bu fuardan önemli iş birlikleri yaparak dönecekler." ifadelerini kullandı.

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