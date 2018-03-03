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Mutfak Adanalı kadınlara teslim

Taner YENER/İSTANBUL
03.03.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

ADANA’NIN en beğenilen yemek ve mezeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Adana Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi’nin 4 üyesi tarafından Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde yapılacak.

Salmanbeyli Köyü’ndeki 40 kadının içinde bulunduğu oluşum ilk defa Hilton İstanbul Bosphorus’ta tanıtılacak. Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar Meyhanesi, mart ayı itibariyle “Yerel Mutfak Global Lezzet” konseptine başlayacak. Lalezar Meyhanesi’nin orijinal menüsüne ilaveten 8-9-10 Mart’ta misafirlere sunulacak. “Adana Yöresel Lezzetler” menüsü patlıcan güveç, kuru patlıcan dolması, ıspanaklı içli köfte, bartavit, paşa öfelemeci, teretür, muhammara gibi yemek ve mezeler ile karakuş ve taş kadayıf tatlılarından oluşacak.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Hilton İstanbul Bosphorus Yiyecek ve İçecek Operasyon Müdürü Hasan Sabuncu, “Hem kadınlar için hem de Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan için çok önemli. Böylece kırsalda yaşayan kadınlara istihdam yaratarak kendilerine olan güvenlerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayacağız” dedi.

ÖZEL HİKAYELER

Etkinlikteki kadınların özel hikayeleri bulunduğunu kaydeden Sabuncu, “Bu kadınlardan birinin eşinden boşandığını, 8 yaşında bir kızı olduğunu, kızının kocasında kaldığını, çünkü gelir olmadığı için çocuğun bakımının babasına verilmesinden ötürü çocuğunu çok nadir görebilen bir anneden söz ediyoruz. Belki de bu proje ile ekonomik olarak kalkınmak ve çocuğunu geri almak için bir fırsat yakalamış olacak” diye konuştu.

Etiketler: Hilton İstanbul Bosphorus Oteli , Adana Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi , gazetehaberleri
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