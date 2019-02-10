Müteahhitlere fiyat farkı sürprizi
Kamu İhale Kurulu, kamuya iş yapan müteahhitler için fiyat farkı konusunda sürpriz bir karar aldı.
Kurul, akaryakıtta geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemini, fiyat farkı uygulanan işlere de yansıttı. Kurulun yeni fiyat farkı formülü, geçen ay Karayolları’ndan ödemelerini almaya başlayan müteahhitlerin alacağı miktara da uygulandı. Düzenlemenin, kamuya 3 milyar TL’lik tasarruf sağladığı belirtiliyor.
ARALIK SONUNDA
Kamu İhale Kurulu’nun söz konusu kararı 25 Aralık 2018’de alındı. Kararda, akaryakıttaki özel tüketim vergisinde 2018 yılı boyunca uygulanan sistem değişikliğine dikkat çekilerek, müteahhitlere yapılacak ödemelerde de bunun dikkate alınması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan formül değişikliğinin örneklerle anlatıldığı kararda, normal koşulda temmuz ayı için müteahhite ödenmesi gereken fiyat farkının 3 milyon 564 bin lira olduğu, yeni formülle yapılan hesaplamada ise fiyat farkının eksi 5 milyon 859 bin lira ile kamunun alacaklı hale geldiği ve bu tutarın yüklenicinin hesabından kesilmesi gerektiği belirtildi.
Söz konusu karar, Ocak ayı itibariyle de uygulanmaya başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay, fiyat farkı dahil olmak üzere ödenmeyen hak edişleri ödemeye başladı. Ocak ayında müteahhitlere 8.5 milyar TL ödeme yapıldı. Kulislerde ise, yeni formülün ödemelere yansıtılmasının şu an için 3 milyar TL’lik bir rakama denk geldiği kaydedilirken, toplam rakamın 5 milyar TL’yi bulabileceği vurgulanıyor.
2018’DE UYGULANDI
Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması sistemine “eşel mobil” deniyor. Bu yolla akaryakıtta pompa fiyatı sabit kalabiliyor. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Geçen yıl uygulanan bu sistem, 2019 yılı başı itibariyle ise yürürlükten kalktı.
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