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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Müteahhitlerden eski binalar için uyarı

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Müteahhitlerden eski binalar için uyarı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, binaların çökmesinde sadece kullanılan malzemenin değil kaçak kat çıkılmasının da etkili olduğunu belirterek, "Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli." dedi.

Tellioğlu, İstanbul-Kartal'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bina çökmesi olayı nedeniyle gündeme gelen inşaatlarda kullanılan malzemeler ve bu binaların denetimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki 20 yıl ve öncesinde inşa edilen binaların durumuna dikkati çeken Tellioğlu, bu binaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara oturdukları binadan beton numunesi örneği alarak bunlara ilgili kuruluşlarda bina taşıyıcı sistemi (karot) ölçümü yaptırmalarını öneren Tellioğlu, yaşadığı binada sallanma, çatlak veya riskli malzeme kullanıldığına dair şüphesi olanların söz konusu testi yaptırabileceğini ifade etti.

"BİNALARIN RİSK DURUMU TESPİT EDİLMELİ"

Kartal'daki olayda çökmenin nedeninin binanın inşaatında malzeme olarak deniz kumu kullanılması olabileceğini dile getiren Tellioğlu, "Ancak olay tek bir nedene indirgenmemeli. Üstüne kaçak 3 kat atılmış deniyor. Sadece malzeme değil kaçak kat da çökmeye neden olur. Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli. Her bina kendi özel durumundan dolayı risk altında olabilir. Bunun tespitinin mutlaka yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Yapı ruhsatı alınırken belirtilen kat sayısının üstüne çıkılması durumunda bina taşıyıcı sisteminin güçsüzleştiğine işaret eden Tellioğlu, kaçak kat çıkıldıkça binaların karot değerinin düştüğünü ve en küçük şiddetteki depremde bile yıkılabilecek hale geldiklerini vurguladı.

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